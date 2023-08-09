Годовая инфляция в России в июле составила 4,3%. Росстат рассказал, что подорожало больше всего

Годовая инфляция в России в июле 2023 года составила 4,3% после 3,25% в июне. Это следует из данных Росстата, опубликованных 9 августа. Таким образом, показатель поднялся выше цели Банка России по инфляции в 4%.
За июль цены на товары и услуги в стране выросли на 0,63% после 0,37% за июнь. Значительный вклад в это внесло удорожание фруктов и овощей — на 1,77% за месяц.
«Цены на апельсины увеличились в среднем на 22,6%, капусту белокочанную — на 12,5%, яблоки — на 9,5%, лимоны — на 7,9%, груши — на 3,3%, бананы — на 2,3%, виноград — на 1,9%, чеснок — на 1,6%, картофель — на 0,7%. В то же время подешевели: лук репчатый — на 17,4%, огурцы — на 16,9%, морковь — на 4,7%, свекла столовая — на 1,7%, грибы свежие — на 1,0%, зелень свежая — на 0,8%, помидоры — на 0,3%», — сообщает Росстат.
Среди прочих продуктов лидирует сахар — он подорожал на 4,4%. На втором месте курица (окорочка куриные выросли в цене на 2,4%, мясо кур — на 2,2%), третье место делят между собой свинина и рыба, живая и охлажденная (подорожали на 2%).
Непродовольственная инфляция в июле составила 0,9%. Больше всего подорожали телевизоры — на 4,9%, телерадиотовары в целом — на 4,65%. Также на 2,2% выросли цены на бензин.
Услуги в целом подорожали на 0,48%. В основном за счет роста цен на туристические путевки за границу. Отдых в ОАЭ стал дороже на 10%, поездки в Беларусь — на 5,9%, в страны Закавказья — на 2,9%, в Египет — на 2,7%, в Турцию — на 2,6%. Также на 4% увеличилась стоимость проживания в хостеле, на 3,8% — поездок на такси, на 3,2% — полета в эконом-классе самолета.