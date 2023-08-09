Годовая инфляция в России в июле составила 4,3%. Росстат рассказал, что подорожало больше всего

Годовая инфляция в России в июле 2023 года составила 4,3% после 3,25% в июне. Это следует из данных Росстата, опубликованных 9 августа. Таким образом, показатель поднялся выше цели Банка России по инфляции в 4%.



За июль цены на товары и услуги в стране выросли на 0,63% после 0,37% за июнь. Значительный вклад в это внесло удорожание фруктов и овощей — на 1,77% за месяц.

«Цены на апельсины увеличились в среднем на 22,6%, капусту белокочанную — на 12,5%, яблоки — на 9,5%, лимоны — на 7,9%, груши — на 3,3%, бананы — на 2,3%, виноград — на 1,9%, чеснок — на 1,6%, картофель — на 0,7%. В то же время подешевели: лук репчатый — на 17,4%, огурцы — на 16,9%, морковь — на 4,7%, свекла столовая — на 1,7%, грибы свежие — на 1,0%, зелень свежая — на 0,8%, помидоры — на 0,3%», — сообщает Росстат.