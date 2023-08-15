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    Идёт прогрев. В середине недели в Петербурге ожидается жара до 30 градусов

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    3 комментария

    Последний летний месяц продолжает радовать теплом.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 августа в Петербурге без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 15–17 градусов, днём составит 22–24 градуса.

    Сегодня погоду формирует северная периферия антициклона. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Завтра, 16 августа, утром и днем местами возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до 28–30 градусов. Однако уже в четверг, 17 августа, температура опустится снова до 22–24 градусов.

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    Комментарии 3

    Фома Скрепный15 Авг 2023 в 08:28
    Наступившая неделя станет завершающей в серии жаркого Лета..
    Сегодня мы находились в тылу уходящего южного циклона. Температурный фон составил +22+24 градуса.Местами прошли на востоке области дожди.
    Завтра к нам протянет свой гребень антициклон Лотте в котором воздух на югах раскален до +35+43 градусов. Днем с южными ветрами потеплеет до +23+26 градусов без осадков.
    В Среду ночью пройдет теплый фронт циклона Бернд и следом днем мы окажемся в его теплом секторе. Температура взлетит до +28+31 градуса. Во второй половине дня атмосфера в нем будет нестабильной и могут пройти локальные ливни и грозы. А ближе к позднему вечеру к нам подойдет холодный атмосферный фронт. Пройдут ливниевые дожди и местам прогремят грозы с шквалами. Возможен град.
    В Четверг короткие ливни и грозы продолжатся на фоне +22+25 градусов после чего в ночь на пятницу к нам станет распространять влияние Скандинавский антициклон Матеа. Ветра развернутся на западные и северо-западные.
    И именно с пятницы 18 августа к нам начнет заглядывать Осень.
    С 18 по 22 августа ночные температуры понизятся до +12+15. Дневные +17+22 градуса. осадки прекратятся. по области ночные температуры упадут до +5+10.
    С 23 августа к нам выйдет циклоническая ложбина и с серией Атлантических циклонов придут дожди на фоне +15+20 градусов.
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