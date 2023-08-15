Идёт прогрев. В середине недели в Петербурге ожидается жара до 30 градусов

Последний летний месяц продолжает радовать теплом.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 августа в Петербурге без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 15–17 градусов, днём составит 22–24 градуса.



Сегодня погоду формирует северная периферия антициклона. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».



Завтра, 16 августа, утром и днем местами возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до 28–30 градусов. Однако уже в четверг, 17 августа, температура опустится снова до 22–24 градусов.

