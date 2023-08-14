Каршеринг на Муринской дороге так подрезал «Поло», что тот опрокинулся в кювет. С места ДТП сбежала дама

Женщина за рулём каршерингового автомобиля спровоцировала серьёзное ДТП и уехала. Очевидцами стали сотрудники Росгвардии, они же догнали и задержали нарушительницу. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошёл вчера вечером в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. На Муринской дороге росгвардейцы во время патрулирования заметили, как Hyundai ix35 создал аварийную ситуацию, подрезав Volkswagen Polo, и уехал. «Поло» же вылетел в кювет и перевернулся. Один из сотрудников остался на месте, чтобы оказать первую помощь пострадавшему и вызвать экстренные службы. Другие сотрудники организовали погоню за нарушителем.
На пересечении Муринской дороги и Пискарёвского проспекта «Хёндэ» остановился на красный, и росгвардейцы воспользовались моментом. Она задержали женщину-водителя, а затем передали её наряду ГИБДД.