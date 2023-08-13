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Уже через несколько недель взрослые поведут детей в школу. Кстати, вы хоть что-то из уроков помните? Предлагаем проверить. Попробуйте ответить на 10 вопросов теста наших коллег из Woman.ru. Только никуда не подсматривайте!
Чем известен Чарльз Дарвин?
Чему равно отношение пути ко времени?
Какова температура замерзания воды?
Сколько звуков в слове «конь»?
По какой шкале измеряют мощность землетрясений?
Каким животным было Серебряное копытце?
Как называется столица Австралии?
Как называется процесс поглощения углекислого газа и выделения кислорода растениями на свету?
Выберите верное утверждение из перечисленных.
Какая из этих стран является светской?
Вы точно это знаете, осталось только вспомнить. Ответьте на 10 вопросов со школы
Заглянуть в учебники еще раз вам не помешает!
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Вы точно это знаете, осталось только вспомнить. Ответьте на 10 вопросов со школы
А вы случайно не ботаником в школе были? Отличная работа!