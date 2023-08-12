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    Американка устала от ежедневного бритья и побила мировой рекорд среди бородатых женщин

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    Жительница США попала в книгу Гиннесса как женщина с самой длинной бородой в мире. Отказавшись от ежедневного бритья два года назад, она отрастила 30 сантиметров, пишет The Guardian 12 августа.

    Фото: скриншот видео youtube.com/guinnessworldrecords
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    Борода у 38-летней Эрин Ханикатт полностью натуральная. Её росту способствовало редкое заболевание: синдром поликистозных яичников. Он вызывает гормональный дисбаланс, как следствие — увеличение веса и избыточный рост волос.

    Фото: скриншот видео youtube.com/guinnessworldrecords
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    Бриться приходилось с 13 лет. По словам Ханикатт, порой трижды в день. Она лишилась зрения и частично ноги из-за проблем со здоровьем, но женщина все же не потеряла веру в себя. Американка рассказала, что в период пандемии и самоизоляции устала от бритья и решилась на бороду. Семье ее поддержала.

    Фото: скриншот видео youtube.com/guinnessworldrecords
    Фото: скриншот видео youtube.com/guinnessworldrecords

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