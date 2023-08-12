To Birch or not to Birch? Кто устроил большой гастро-скандал в Петербурге

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Сначала дескриптор: все нижесказанное будет касаться примерно 10 % граждан, которые в России более-менее регулярно посещают рестораны. Если вы считаете, что эти люди бесятся с жиру, потому как их интересуют странные вещи: срок выдержки пармезана, место сбора трюфеля и, наконец, какая это черная икра — дойная или убойная, — дальше стоит читать только для того, чтобы укрепиться в самом праведном из всех праведных чувств — пролетарской ненависти.



Итак, в ресторанном мире случился небывалый скандал, по сравнению с которым «Уотергейт» кажется детским лепетом. Лучший на настоящий момент ресторан в России (по версии самой авторитетной премии WhereToEat Russia) обвинили в том, что он ворует блюда у работающего в Барселоне ресторана ABaC, обладающего, на минуточку, тремя звездами Michelin. Именно в этом заведении в 2017 году, то есть как раз перед открытием петербургского Birch, якобы стажировался шеф, владелец и идейный вдохновитель заведения Арслан Бердиев.



Источником разоблачений выступил анонимный телеграм-канал «Пикник в Купчино». Доказательная база подобрана очень старательно и очень эффектно. Есть фото, есть видео. Вот какая-то маленькая закусочка лежит на кактусе в Испании, а вот в России. Вот птифуры в виде помады там, а вот здесь. Этот розовый шарик, привязанный к тарелке, украшает портрет загорелого иностранного мачо, а этот — радует российскую блондинку.

Неизбежно возникают мысли: «А король-то голый». Вариация: «Царь ненастоящий». Причем царь в данном случае будет без всякого преувеличения. Потому что Birch с момента своего появления каким-то магическим образом превратился в предмет настоящего культа. Второго такого заведения в России нет. Обычно считается, что срок жизни ресторана три года. Так вот Birch уже шестой год, и сюда по-прежнему лучше бронировать места за месяц заранее. Иначе можно не попасть. Ничего не помогает: из-за большого количество желающих здесь ограничили время пребывания гостей, убрали меню а-ля карт, оставив только сеты, и, наконец, совершенно невиданное для нашей страны дело — ввели плату за бронирование. Если гость все-таки обнаружил на сайте ресторана свободное окошко, то он видит сообщение: «Бронирование происходит на основе предоплаты 3 000 рублей на одну персону. Продолжите заполнение заявки, и мы свяжемся с Вами в WhatsApp в течение дня для подтверждения резерва. В случае отмены бронирования позднее, чем за 3 дня до даты визита, предоплата не возвращается».



Что называется, если артист популярен, то он может выставлять любые условия. Потому что публика хочет именно его, а не кого-то другого!



У Birch какое-то немыслимое количество наград, причем совершенно разных. Еще в 2019 году он занял второе место на конкурсе лучших ресторанных концепций России «Пальмовая ветвь». В 2020 году на премии Lemon Guide, где экспертами выступают крупные российские предприниматели, Birch получил тарелку с двумя лимонами из максимальных трех. А на премии WhereToEat ресторан 4 раза признавался лучшим в Петербурге, а когда в 2021 году стал вторым, Арслан получал награду как шеф-повар года.



И наконец, ресторан уже дважды становился лучшим в России, опережая всех московских конкурентов со звездами Michelin. Может показаться, что вся эта индустрия — удел очень узкой прослойки зажравшихся богачей. Но, во-первых, Birch остается демократичным рестораном: сет, в котором больше десятка позиций, стоит 4 900 рублей (в европейском ресторане, скорее всего, речь шла бы о 200–300 евро, конвертировать по сегодняшнему курсу можете сами). А во-вторых — за 5,5 лет работы заведение, по всей видимости, успело накормить тысяч 300 человек.



«Берчемания» достигла таких размеров, что не далее как в прошлое воскресенье, когда Арслан пришел готовить туркменский плов, к окошку поп-ап проекта «На раздаче» на Фонтанке выстроилась очередь, в которой страждущие проводили не меньше часа, и в итоге все запасы еды закончились еще за два часа до закрытия.

Невозможно не упомянуть, что сам Бердиев когда-то начинал в Петербурге с абсолютного нуля, перебравшись в Россию из города Дашогуза после того, как отслужил в туркменской армии, где по случайности стал поваром. Здесь Арслан учился в Горном институте и пошел подрабатывать — открывать устрицы в Porto Maltese. Работал несколько лет су-шефом, не имея паспорта, а получив его, снова начал все с начала, поступив в премиальный отель Four Seasons на позицию помощника повара. А потом выиграл российский этап престижного конкурса San Pellegrino Young Chef…



Подробностей много, хоть фильм снимай, в котором, по всем законам жанра, обязательно должен быть «трабл». Или «факап». Людям нужны сенсации, особенно такие, со знаком минус. Согласитесь, как-то сразу легче становится на душе оттого, что герой оказался липовым. Поэтому неудивительно, что после скандальных публикаций началась волна перепостов и пересудов.

Пикантности ситуации придает тот факт, что автор «Пикника в Купчино» сколь ненавидит Birch (его разоблачением он занимается уже не первый месяц), столь боготворит другого крутого петербургского повара — Дмитрия Блинова — и его Duoband.

Телеграм-канал не скрывает чувств: «Для меня Блинов и Маликов (Ренат Маликов — сооснователь Duoband) — как Майкл Джордан и Скотти Пиппен. Один идеальный фронтмен, другой идеальный оруженосец». В другой раз замечает, что «Артемий Лебедев все еще обижен на Дмитрия Блинова», а еще посвящает множество постов Алене Долецкой, позволившей себе критику Duo Gastrobar и десерта «Маракуйя с горгонзолой» в интервью Николаю Солодникову. Чтобы в конечном счете радостно констатировать: «Число проданных десертов до интервью с Долецкой: 429. Число проданных десертов после интервью с Долецкой: 541».



С одной стороны, восторги оправданны. Российские заведения Блинова — Harvest, «Тартарбар», Frantsuza Bistrot и другие — действительно сверхпопулярны, а на днях он открыл проект еще и в Дубае.

Но с другой — получается ситуация, когда фанат «Спартака» пишет про «Зенит». Или наоборот. Такой человек может действовать только по одной логике: «Карфаген должен быть разрушен».



Особенно прекрасно, что все эти разоблачения происходят анонимно. Можно как угодно относиться к Михаилу Горбачеву, но в 1988 году в стране был принят дельный указ: «Письменное обращение гражданина должно быть им подписано с указанием фамилии, имени, отчества и содержать помимо изложения существа предложения, заявления либо жалобы также данные о месте его жительства, работы или учебы. Обращение, не содержащее этих сведений, признается анонимным и рассмотрению не подлежит».



А пока сезон разоблачений продолжается. «Пикник в Купчино» сообщает очередную сенсацию: «Бывшая работница Birch написала мне в личку, что вместо трюфеля в лучшем ресторане России подают шампиньоны». В принципе, он мог бы написать, что там делают колбасу из крови христианских младенцев. Хайпу и подписчиков стало бы еще больше!

Дмитрий Грозный, специально для «Фонтанки.ру»

