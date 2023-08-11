В «Субботе» пройдёт премьера двух спектаклей о поисках своего «я»

12 августа на сцене «Флигель» театра «Суббота» представят два спектакля: «Уголь» и «Когда я был Андреем».
«Уголь» ставит Артём Устинов — это история о девушке Лизе, которая приехала в загородный магазин, чтобы купить уголь, а попала в настоящий квест по враждебной сфере услуг. Местные «аборигены» не понимают «столичных страданий» Лизы, и между ними разворачиваются диалоги, показывающие панораму современной жизни.
«Когда я был Андреем» поставлен Андреем Опариным. Спектакль посвящён поиску «потерянного или второго я». Создатели называют его «Текст-одиночество». Это история о человеке и его внутреннем двойнике, с которым надо сосуществовать, жить, работать и дружить и не терять.
Пьеса «Уголь» написана Катериной Антоновой, а «Когда я был Андреем» — Екатериной Златорунской. Они объединены темой поиска человеком самого себя и его сосуществование с окружающими миром. Оба спектакля — результат работы фестиваля коротких пьес Stories. По условиям конкурса объём пьесы не должен превышать 12 страниц. По итогам фестиваля отобрали 6 пьес. Все они будут объединены попарно и станут премьерами театра «Суббота».
16+
Полина Никитина