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    В крымском аквапарке уволены аниматоры, которые танцевали под песню Верки Сердючки

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    Администрация алуштинского курорта «Миндальная роща» расторгла договор с аниматорами, которые сплясали под песню Верки Сердючки «Гулянка» и были оштрафованы по статье о дискредитации Вооруженных Сил РФ, пишет 11 августа газета «Коммерсантъ» со ссылкой на руководство аквапарка.

    История произошла 8 августа — девушек засняли в «Миндальной роще», когда они танцевали под трек украинского исполнителя. На это обратил внимание один из телеграм-каналов, который просит рассматривать свои публикации как обращение в правоохранительные органы.

    Сотрудники центра Э МВД по Крыму при совместной работе с ФСБ доставили девушек в отдел полиции и составили в их отношении административные протоколы по ст. 20.3.3 — «Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ».

    Суд признал аниматоров виновными и оштрафовал каждую из них на 15 тыс. рублей.

    Вечером того же дня девушки попросили прощения у всех граждан РФ за «необдуманный поступок». На видеозаписи девушки стояли возле стены, скрестив руки за спиной, и сообщили, что поддерживают президента России и участников СВО.

    В мае 2023 года аналогичная история произошла в караоке-клубе в Краснодаре — часть гостей спела песню Сердючки, другие засняли отдых краснодарцев на видео и выложили в Сеть. В администрации караоке признали, что звукорежиссер не уследил за выбором гостей и подумал, что текст песни на русском языке нейтральный. В припеве же цитируется гимн Украины. В итоге мэр Краснодара поручил «провести работу» по данному случаю.

    Интересно, что самый прослушиваемый трек Верки Сердючки доступен для легального прослушивания в VK-музыке и Яндекс-Музыке.

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    Верка СердючкаКрымДискредитация Вооруженных сил РФ
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