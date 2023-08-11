В крымском аквапарке уволены аниматоры, которые танцевали под песню Верки Сердючки

Администрация алуштинского курорта «Миндальная роща» расторгла договор с аниматорами, которые сплясали под песню Верки Сердючки «Гулянка» и были оштрафованы по статье о дискредитации Вооруженных Сил РФ, пишет 11 августа газета «Коммерсантъ» со ссылкой на руководство аквапарка.
История произошла 8 августа — девушек засняли в «Миндальной роще», когда они танцевали под трек украинского исполнителя. На это обратил внимание один из телеграм-каналов, который просит рассматривать свои публикации как обращение в правоохранительные органы.
Сотрудники центра Э МВД по Крыму при совместной работе с ФСБ доставили девушек в отдел полиции и составили в их отношении административные протоколы по ст. 20.3.3 — «Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ».
Суд признал аниматоров виновными и оштрафовал каждую из них на 15 тыс. рублей.
Вечером того же дня девушки попросили прощения у всех граждан РФ за «необдуманный поступок». На видеозаписи девушки стояли возле стены, скрестив руки за спиной, и сообщили, что поддерживают президента России и участников СВО.
В мае 2023 года аналогичная история произошла в караоке-клубе в Краснодаре — часть гостей спела песню Сердючки, другие засняли отдых краснодарцев на видео и выложили в Сеть. В администрации караоке признали, что звукорежиссер не уследил за выбором гостей и подумал, что текст песни на русском языке нейтральный. В припеве же цитируется гимн Украины. В итоге мэр Краснодара поручил «провести работу» по данному случаю.
Интересно, что самый прослушиваемый трек Верки Сердючки доступен для легального прослушивания в VK-музыке и Яндекс-Музыке.