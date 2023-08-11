В Москве музеев больше, но в Петербурге их ищут чаще. Аналитики раскрыли статистику поисковых запросов туристов

Более 43 % поисковых запросов о музеях, которые россияне делали этим летом, пришлось на Петербург. Такой статистикой поделился картографический сервис 2ГИС 11 августа.
Всего с мая по июль включительно пользователи 7 млн раз находили на картах российских городов музеи — после поиска открывали их карточки, чтобы посмотреть более подробную информацию (например, время работы, фото, отзывы).
В топ поиска музеев на картах также вошли Москва (12,7 %), Калининград (4,3 %) и Екатеринбург (3,3 %), но они заметно отстают от Северной столицы.
По данным 2ГИС, в августе 2023 в Петербурге работают 390 музеев — за год их стало больше на 6 %. Судя по частоте запросов в 2ГИС, самой большой популярностью пользуются Эрмитаж и Петергоф.
При этом по количеству музеев лидирует Москва. Сейчас их 520, и за последние 12 месяцев их число увеличилось на 11 %.
Больше о необычных музеях Петербурга читайте в материале «Фонтанки». Поделиться своими любимыми местами и поучаствовать в голосовании за лучшие достопримечательности можно на странице проекта «(От)личный Петербург». https://guide-spb.fontanka.ru/