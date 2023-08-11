Плотник упал в вентиляцию во время ремонта в центре Петербурга

Врачи Мариинской больницы спасают 22-летнего мужчину, которого привезли после падения в вентиляцию.



Пострадавший работает плотником и шпаклевал стены в доме на Синопской набережной вечером 10 августа, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 августа.



По предварительной информации, он не заметил отсутствия настила в помещении вентиляции и упал с третьего этажа на второй.



В тяжелом состоянии, с травмами головы и тела его госпитализировали.



Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

