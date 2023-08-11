    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, вос

    768мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd97.28eur107.16

    Плотник упал в вентиляцию во время ремонта в центре Петербурга

    1147
    5 комментариев

    Врачи Мариинской больницы спасают 22-летнего мужчину, которого привезли после падения в вентиляцию.

    Пострадавший работает плотником и шпаклевал стены в доме на Синопской набережной вечером 10 августа, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 августа.

    По предварительной информации, он не заметил отсутствия настила в помещении вентиляции и упал с третьего этажа на второй.

    В тяжелом состоянии, с травмами головы и тела его госпитализировали.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПлотникУпал с высотыРеанимация
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 5

    Гость11 Авг 2023 в 09:41
    ...делал шпаклевал...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close