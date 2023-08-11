Школьника задержали за нападение на пенсионерку в Купчино. Подлость попала на видео

Два дня потребовалось полицейским, чтобы отыскать того, кто напал на пожилую жительницу Фрунзенского района Петербурга и отобрал у неё полупустой кошелёк.
Накануне оперативники испортили утро 16-летнему восьмикласснику, стало известно «Фонтанке» 11 августа. Учащийся дистанционно юноша живёт менее чем в километре от 14-этажки на Малой Балканской, где 8 августа сбережений лишилась 84-летняя петербурженка.
Камера домофона запечатлела, как в девятом часу вечера пенсионерка с поклажей брела к парадной, за ней — двое в капюшонах и с прикрытыми лицами. Уже пройдя мимо, один возвращается, подкрадывается к женщине со спины и срывает сумку. Товарищ наблюдает.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
«В результате допроса и изучения записей камер видеонаблюдения сыщики установили приятеля грабителя, который в момент преступления находился рядом. Пока он допрошен в качестве свидетеля, а подозреваемый в ограблении задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Возбуждено уголовное дело о грабеже. Добыча оказалась более чем скромной. В сумочке у пенсионерки были паспорт и две тысячи рублей. В такую же сумму она оценила старенький телефон.