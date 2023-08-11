Купаться лучше в пятницу. В выходные жары в Петербурге не ждите

Рабочая неделя в Петербурге заканчивается очень тёплой погодой, почти жарой, а в Ленинградской области возможны грозы. В выходные будет прохладнее и больше осадков.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 августа в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 15–17 градусов, днем составит 25–27 градусов.

