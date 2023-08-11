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    Купаться лучше в пятницу. В выходные жары в Петербурге не ждите

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Рабочая неделя в Петербурге заканчивается очень тёплой погодой, почти жарой, а в Ленинградской области возможны грозы. В выходные будет прохладнее и больше осадков.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 августа в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 15–17 градусов, днем составит 25–27 градусов.

    Сегодня регион окажется в полосе атмосферного фронта, связанного с приближающимся с юга циклоном. По области местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    В выходные, по прогнозу СЗ УГМС, возможны кратковременные дожди, в воскресенье в отдельных районах гроза с порывистым ветром. 12 августа — 21–23 градуса, 13-го — на градус теплее.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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