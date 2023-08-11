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    Крупный пожар тушат в Одинцово. Столб огня и дыма видно издалека

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    «Типичное Одинцово»

    В подмосковном Одинцово поздним вечером 10 августа загорелся склад. Очевидцы делятся впечатляющими кадрами происшествия.

    Площадь пожара — 2 тысячи квадратных метров, сообщает РИА «Новости». В 23:53 огонь локализовали. Информации о пострадавших в ведомство не поступало.

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    По предварительным данным, возгорание произошло около 23 часов на складе на улице Зеленая, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области. Причины пожара будут устанавливать при помощи пожарно-технической экспертизы. Прокуратура Одинцово взяла на контроль выяснение всех обстоятельств происшествия. (Новость дополнена в 0:50.)

    пресс-служба прокуратуры Московской области

    Фото: «Типичное Одинцово»

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