Крупный пожар тушат в Одинцово. Столб огня и дыма видно издалека

В подмосковном Одинцово поздним вечером 10 августа загорелся склад. Очевидцы делятся впечатляющими кадрами происшествия.
Площадь пожара — 2 тысячи квадратных метров, сообщает РИА «Новости». В 23:53 огонь локализовали. Информации о пострадавших в ведомство не поступало.
По предварительным данным, возгорание произошло около 23 часов на складе на улице Зеленая, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области. Причины пожара будут устанавливать при помощи пожарно-технической экспертизы. Прокуратура Одинцово взяла на контроль выяснение всех обстоятельств происшествия. (Новость дополнена в 0:50.)
пресс-служба прокуратуры Московской области