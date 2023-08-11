Куда пойти 11–13 августа: воздушные змеи в Кронштадте, бесплатный джаз, искусство на Вуоксе и рок на «Живом!»

Фото: Петр Ковалев / ТАСС Поделиться Поделиться





В эти выходные можно отправиться за город ради встречи с урбанистами и дизайнерами, послушать рок и джаз и погрузиться в миры книжной графики и квадратоголовых персонажей.

Актуальное Воздушные змеи заполонят небо 12 и 13 августа, 0+

Сотни воздушных змеев поднимутся в небо над Кронштадтом. Помимо классических моделей, участники фестиваля «Фортолет» запустят огромных — от 7 до 30 метров — гекконов, драконов, русалок, рыжего кота и чебурашку. Массовый запуск всех существ на главной площади форта запланирован на 17:00 в первый день. Праздник проходит рядом с территорией форта Константин, музеем «Пушкарь» и музеем маячной службы, так что это отличный шанс туда заглянуть.



Арт-лагерь и просвещение — Unit na Tihom 11–13 августа, 18+

Артисты конного театра «ВелесО», урбанисты, архитекторы, саунд-дизайнеры и все причастные к развитию города как современного пространства в эти выходные собираются на берегу Вуоксы. В лесу на берегу в эти дни проходит резиденция Unit na Tihom, в программе которой перформансы, эксперименты лаборатории звука, лекции об урбанистике и новой городской культуре. Три дня представители разных сфер будут общаться, чтобы, возможно, вместе придумать что-нибудь новое.



В музеях Книжная графика — в поколении Траугот До 28 августа, 6+

Подпись «Г. А. В. Траугот» в детских книгах с картинками наверняка знакома ценителям книжной иллюстрации. Первые три буквы скрывают за собой имена трёх художников: Георгия Траугота и его сыновей Александра и Валерия. Первая книга, которую иллюстрировали Трауготы, вышла в 1956 году. С тех пор художники работали с двумя сотнями книг, среди которых иллюстрации к произведениям Гомера и Апулея, Шарля Перро, Овидия, Шекспира, братьев Гримм, Чехова, Куприна, Булгакова и многих других авторов. Теперь работы младшего поколения семьи — Александра и Валерия, в том числе последних лет, показывают в Музее печати.



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Геометрия и «трансмизм» — «Вокруг нас!» До 10 сентября, 16+

Музей истории Петербурга XX–XXI веков знакомит с «трансмизмом» художников Ирины и Юрия Грецких. Картины они пишут в стиле, который можно назвать геометрическим символизмом. Реки и дороги в их работах — символы течения времени, формы без каких-либо углов — свидетельство бесконечности пространства, синоним циркуляции энергии. Экспозиция была названа «Вокруг нас», ведь каждый сюжет, будь то почти что супрематическая зарисовка деревенской жизни или виды Петербурга, в контрастных цветах и нестандартных формах, взят из реальной жизни.



Выставка знакомит с другом Цоя и Курехина До 11 сентября, 12+

Андрей Крисанов работал с «Новыми художниками» Тимура Новикова, был музыкантом «Поп-механики» Сергея Курехина, играл на бас-гитаре в группе «Кино» и оформил обложку «Группы крови». В Ленинграде он быстро стал заметным человеком среди создателей андеграунда, привлекая внимание своими квадратноголовыми персонажами. После смерти Крисанова его дело продолжила жена Тамара, создавая украшения и фигуры по мотивам миров Андрея. Семейную коллекцию работ, а также экспонаты из собраний Владимира Лыпаря (галерея «Ультрамарин»), Олега Ишутова и Сергея Бугаева (Африки) выставляют в Музее Набокова на экспозиции «Точка зрения».



Послушать музыку Джаз от лучших — на большом фестивале 10–13 августа, 0+



Все выходные в Московском парке Победы звучит джаз. Участниками open-air-фестиваля Jazz fest стали настоящие звёзды: Билли Новик и «Петербургский Джазовый Актив», зажигательный Вова Чё Морале с проектом Sweet Hot Jazz Band, легендарный «Ленинградский диксиленд» п/у Олега Кувайцева, экзотическая Эми Питерс, знаменитая Мариам Мерабова (Москва), заводные The Yellow Pillow и многие другие. Вход на все выступления свободный.



«Живой!» удивит стилем и звуком 12–13 августа, 0+

Нуки, «Площадь Восстания», «Инкогнито», «Копенgаген», «Теория Воздухоплавания» и десятки других артистов выступают в этот уик-энд на фестивале «Живой!». Музыка в оба дня играет в саду Меншикова, где организаторы открывают сразу несколько сцен. Вход — по бесплатному билету, который нужно получить на сайте проекта.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Узнать новое Литература и интеллектуальные беседы привлекут в книжный 11 августа, 19:00, 18+

Музей «Полторы комнаты» и независимый книжный магазин «Конец прекрасной эпохи» запускают серию образовательных встреч. В формате дружеской встречи за бокалом в эту пятницу участники обсудят исследовательницу искусства, писательницу и одну из самых провокационных интеллектуалов прошлого века Сьюзан Сонтаг, ее эссе и дневники. Вкдущей станет Катя Пантелеева — культуролог, искусствовед и куратор книжного направления «Полутора комнат».



Знаток птиц знакомит с малышами 13 августа, 10:00, 12+

Если встать пораньше, то в парках и садах даже в городской черте вполне получится увидеть редких птиц и их подросших птенцов. Бёрдвотчингом, то есть изучением и наблюдением за пернатыми, получится в эти выходные заняться в Полюстровском парке под руководством человека знающего: ведёт прогулку аспирант кафедры зоологии позвоночных СПбГУ и член Союза охраны птиц России Юрий Михайлов. Нужна регистрация.

Историю Аптекарского острова раскроют на прогулке 13 августа, 12+

Библиотека на Карповке устраивает экскурсию «История одного острова», и речь пойдёт об острове Аптекарском. Гид проведёт участников к даче Лавалей, которой вдохновился Лев Толстой, работая над Анной Карениной, расскажет в деталях на месте про Вяземский и Лопухинский сады.



Фото: Сергей Михайличенко Поделиться Поделиться





Французский переполох в театре «Легенда» 12 августа, 19:15, 12+

Спектакль «Безумный день, или Женитьба по-французски» в театре «Легенда» погрузит в круговорот загадок. Вместе с героями постановки зрителю придётся искать ответы на самые разные вопросы: например, как справиться с непрекращающимися напастями персонажу-миллионеру или что за загадочная девушка почему-то выдаёт себя за его дочь. Спектакль поставлен по пьесе французского драматурга и сценариста Клода Манье.

На экранах Последователь «Зловещих мертвецов» — в кино С 10 августа, 18+

В прокате — австралийский хоррор «Два, три, демон, приди!», который критики уже успели сравнить со «Зловещими мертвецами» и оригинальным раскрытием типичного сюжета о сущностях, которые захватывают тела живых. Лента — дебют братьев-кинематографистов Дэнни и Майкла Филиппу, которые до этого были известны как создатели YouTube-канала RakkaRakka, где выкладывали короткометражные хорроры и ролики о массовой культуре. Приглашенной звездой стала Миранда Отто, лучше всего памятная по роли Эовин в трилогии «Властелин колец», а одну из главных ролей исполнила молодая актриса Софи Уайлд.



Фото: кадр из фильма «Два, три, демон, приди!» Поделиться Поделиться





«Развод по-геймерски» — смекалка и обман С 10 августа, 12+

На экранах «Развод по-геймерски» — комедийная драма участника Каннского кинофестиваля Хьюго П. Томаса , получившая гран-при Французского кинофестиваля независимого кино. В центре внимания — два четырнадцатилетних оболтуса, Джордан и Патрик, которые переживают настоящую трагедию: их любимая игровая приставка «Плейстейшен» сломалась. В глухом уголке южной Франции новую консоль не достать, и ребята решают добыть её хитростью: они объявляют себя смертельно больными и открывают онлайн-сбор, якобы на лечение. В кадре появляется известная французская актриса Ванесса Паради, известная зрителям по фильмам «Девушка на мосту», «Элиза» и «Кафе де Флор».



«Аманда» повторит стиль Соррентино С 10 августа, 16+

Говоря о своей комедийной драме «Аманда», итальянский режиссёр Каролина Кавалли не скрывает, что вдохновлялась стилем Паоло Соррентино. Героиня её ленты — молодая женщина, которую все считают странной, а потому у неё нет друзей. Героиня вспоминает, что в детстве у неё была подруга, и решает убедить ту, что у них всё ещё много общего.



Автор: youtube.com/arthousedistribution

Тайны прошлого — в «Идеальной лжи» С 10 августа, 16+

Мадлен — девушка из скромной семьи, Антуан — представитель «золотой молодёжи», но это не мешает им встречаться. Однажды на пустынной дороге конфликт с местным жителем приводит к трагедии, которую молодые люди решают скрыть. Спустя годы они оказываются в высших эшелонах власти по разные стороны баррикад, и их общая тайна может стоить любому карьеры, если будет раскрыта. Эту историю раскрывает лента режиссёра Сильвена Деклу, получившая название «Большие надежды». Правда, отсыл к Диккенсу исчез при локализации. В российском прокате лента называется «Идеальная ложь».



Спасение в тегах найдëт «Импостер» С 10 августа, 18+



На экраны выходит японский триллер «Импостер» о мужчине, который падает в люк накануне собственной свадьбы и ищет путь выбраться, привлекая внимание постами в Сети. По задумке из камерного триллера о выживании фильм должен превратиться в социальную сатиру с элементами драмы и намеками на классические фильмы ужасов.



Фото: кадр из фильма «Импостер» Поделиться Поделиться



