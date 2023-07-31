В кино покажут итальянскую комедийную драму о смысле жизни и поиске друзей

По сюжету главная героиня, 24-летняя Аманда (Галатея Беллуджи), живет в своем мире, пытаясь приспособиться к реальной жизни. Она странная: копит баллы в супермаркете, общается с чужой лошадью и никогда не снимает свою вязаную жилетку. Но Аманде одиноко и она ищет настоящих друзей. Вспомнив, что в детстве она и ее подруга Ребекка проводили много времени вместе, Аманда решает убедить Ребекку, что они по-прежнему лучшие подруги.

«Аманда» дебютировала в прошлом году на кинофестивале в Венеции в разделе Horizons Extra, а затем была показана на Международном кинофестивале в Торонто.



При создании его Каролина Кавалли ориентировалась на стиль другого итальянского режиссера — Паоло Соррентино.

