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    В кино покажут итальянскую комедийную драму о смысле жизни и поиске друзей

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    10 августа в кинотеатрах стартует комедийная драма итальянского режиссера Каролины Кавалли «Аманда».

    Фото: vk.com/arthouseru
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    По сюжету главная героиня, 24-летняя Аманда (Галатея Беллуджи), живет в своем мире, пытаясь приспособиться к реальной жизни. Она странная: копит баллы в супермаркете, общается с чужой лошадью и никогда не снимает свою вязаную жилетку. Но Аманде одиноко и она ищет настоящих друзей. Вспомнив, что в детстве она и ее подруга Ребекка проводили много времени вместе, Аманда решает убедить Ребекку, что они по-прежнему лучшие подруги.

    «Аманда» дебютировала в прошлом году на кинофестивале в Венеции в разделе Horizons Extra, а затем была показана на Международном кинофестивале в Торонто.

    При создании его Каролина Кавалли ориентировалась на стиль другого итальянского режиссера — Паоло Соррентино.

    Действие происходит в неуказанном городе (хотя съемки проходили в Турине и других местах итальянского региона Пьемонт — посреди неоновых улиц и богатых вилл Северной Италии).

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: vk.com/arthouseru

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