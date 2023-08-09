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    Трехдневный бесплатный джазовый фестиваль пройдет в парке Победы

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    В Московском парке Победы в рамках проекта «Джаз — детям» состоится семейный джазовый open-air фестиваль «Jazz fest». Концерты будут проходить на главной аллее парка с 10:00 до 22:00 три дня — 11, 12 и 13 августа. Вход свободный. 0+

    Фото: pixabay.com
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    Музыкальная часть фестиваля обширнейшая: выступят Билли Новик и «Петербургский Джазовый Актив», зажигательный Вова Чё Морале с проектом «Sweet Hot Jazz Band», легендарный «Ленинградский диксиленд» п/у Олега Кувайцева, экзотическая Эми Питерс, знаменитая Мариам Мерабова (Москва), заводные «The Yellow Pillow», квартет виртуозного гитариста Максима Дорбеко (Москва), квинтет саксофониста Сергея Баулина (Москва), кубинские музыканты Yoel Gonzalez, Guillermo Reyes, Ofelia Barreda, Yuniesky Ruiz, Boris Hecha, музыкант Дмитрий Гурович с уникальной «Луной» (терменвоксом), «Elena Safonova trio» (Британия). Всего на сцене фестиваля выступят более 200 джазменов со всей России.

    Также в эти дни посетителей ждут зажигательные танцевальные мастер-классы школы «Сальса плюс» от кубинца Бориса Эча и его музыкантов и множество развлечений для детей: город деревянных игр, квесты и мастер-классы, робо-шоу и шоу гигантских мыльных пузырей и многое другое.

    А еще все желающие смогут посетить выставку музыкальных инструментов от лучших российских производителей со всех регионов России.

    Расписание выступлений в паблике фестиваля.

    Фото: pixabay.com

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