Петербуржцам устроят двухсерийную бесплатную экскурсию по Аптекарскому острову

«На балконе сидели двое мужчин. Один из них, путешествующий испанец, казалось, живо наслаждался прелестию северной ночи. С восхищением глядел он на ясное, бледное небо, на величавую Неву, озаренную светом неизъяснимым, и на окрестные дачи, рисующиеся в прозрачном сумраке»... В этом пушкинском отрывке «Гости съезжались на дачу…» видим дачу Лавалей на Аптекарском острове. Спустя сорок с лишним лет отрывок вдохновит Льва Толстого: «Я невольно, нечаянно, сам не зная, зачем и что будет, задумал лица и события, стал продолжать, потом, разумеется, изменил, и вдруг завязалось так красиво и круто, что вышел роман очень живой и горячий и который ничего общего не имеет со всем тем, над чем я бился целый год». Это будут «лица и события» романа «Анна Каренина». К тому времени огромный дачный парк уже был распродан на участки и застраивался. В 1960-х дачу снесли— примерно на том месте находится Дворец молодежи.

