Петербуржцам устроят двухсерийную бесплатную экскурсию по Аптекарскому острову

Какой была знаменитая дача Лавалей и как выглядит единственное из сохранившихся в Петербурге культовых сооружений авторства К. Тона — расскажет Библиотека на Карповке. Первая часть экскурсии «История одного острова» будет 13 августа, вторая — 18 августа. 12+
«На балконе сидели двое мужчин. Один из них, путешествующий испанец, казалось, живо наслаждался прелестию северной ночи. С восхищением глядел он на ясное, бледное небо, на величавую Неву, озаренную светом неизъяснимым, и на окрестные дачи, рисующиеся в прозрачном сумраке»... В этом пушкинском отрывке «Гости съезжались на дачу…» видим дачу Лавалей на Аптекарском острове. Спустя сорок с лишним лет отрывок вдохновит Льва Толстого: «Я невольно, нечаянно, сам не зная, зачем и что будет, задумал лица и события, стал продолжать, потом, разумеется, изменил, и вдруг завязалось так красиво и круто, что вышел роман очень живой и горячий и который ничего общего не имеет со всем тем, над чем я бился целый год». Это будут «лица и события» романа «Анна Каренина». К тому времени огромный дачный парк уже был распродан на участки и застраивался. В 1960-х дачу снесли— примерно на том месте находится Дворец молодежи.
Отправимся пешком по Аптекарскому острову: 13 августа вспомним Лавалей, увидим особняк, построенный по проекту Н. Е. Лансере, посетим Вяземский и Лопухинский сады, а 18 августа продолжим: обратим внимание на мастерскую и дом Опекушина и Матюшина, подивимся многообразию корпусов ЛЭТИ, навестим Спасо-Преображенскую церковь. Записаться на экскурсию «История одного острова» можно на сайте Библиотеки на Карповке.
Александра Шеромова