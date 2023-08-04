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    В прокат выходит хоррор с Мирандой Отто про мертвецов и тинейджеров

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    10 августа на отечественных экранах — австралийский фильм «Два, три, демон, приди!».

    Фото: кадр из фильма
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    По сюжету, компания подростков узнаёт о древнем ритуале, который позволяет душам мертвецов войти в тела живых, и вовсю начинает использовать его на вечеринках в качестве экзотического развлечения и материала для ТикТоков. Конечно, правила ритуала нарушаются и участникам приходится столкнуться со сверхъестественными последствиями. Одновременно с этим главная героиня, 17-летняя Мия, пытается справиться с травмой от потери матери. Её роль исполнила молодая актриса Софи Уайлд. Приглашённой звездой стала австралийка Миранда Отто, лучше всего памятная по роли Эовин в трилогии «Властелин колец».

    Фото: кадр из фильма
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    Фильм — полнометражный дебют для братьев-кинематографистов Дэнни и Майкла Филиппу. Ранее они были известны, как создатели YouTube-канала RakkaRakka, где выкладывали короткометражные хорроры и ролики о массовой культуре. Премьера картины состоялась на фестивале независимого кино «Сандэнс» в этом году. Фильм немедленно снискал восторги критики и внимание зрителей. Его уже сравнили со «Зловещими мертвецами» Сэма Рэйми и с другой классикой фильмов ужасов — благодаря игре Софи Уайлд, оригинальности в раскрытии давно привычной темы — и мастерскому нагнетанию саспенса. Прокатчиком фильма стала знаменитая студия А24, в минувшем сезоне заслужившая «Оскар» фильмом «Всё, везде и сразу», а также выпустившая хорроры Ари Астера «Реинкарнация» и «Солнцестояние».

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма
    Фото: кадр из фильма

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