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    Фестиваль «Живой!» покажет петербуржцам полсотни рок-групп за два дня

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    «Живой!» — еще один городской фестиваль, без которого сложно представить петербургское лето. С 2008 года мероприятие ежегодно показывает горожанам новых, а также уже известных рок-артистов. Так будет и на этот раз — 12–13 августа в саду Меншикова на трех сценах выступят 50 коллективов. Вход свободный.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Фестиваль «Живой!» посвящен в первую очередь современной музыке, поэтому ждать здесь умудренных опытом завсегдатаев «Нашествия» не стоит. Даже наоборот — скорее всего, большая часть участников фестиваля незнакома не погруженному в тему слушателю, хотя имена хедлайнеров узнаваемы.

    В этом году раскачивать сцены будут Нуки из группы «Слот» со своим сольным проектом, «Пионерлагерь Пыльная Радуга», группа Ravanna блогера Ника Черникова, фронтмен «Торбы-на-Круче» Макс Иванов, сын Эдмунда Шклярского из «Пикника» Станислав и его коллектив «Инкогнито», и многие другие. И когда мы пишем «многие», это не фигура речи — за 2 дня перед зрителями выступят 50 групп, среди которых много совсем молодых талантливых команд. Среди них, например, набирающая популярность петербургская исполнительница «Нежность на бумаге», «Сердце не стучит», поэтесса и певица Екатерина Яшникова, группа «Отмель» и т. д.

    «Живой!» — это не просто масштабнейший праздник рока, это, что важнее, праздник молодого рока и возможность лично услышать, что из себя представляет новая русская музыка прямо сейчас.

    Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться на сайте.

    12+

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: предоставлено организаторами

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