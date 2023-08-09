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    Небо над Кронштадтом наполнят воздушные змеи

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    Фестиваль воздушных змеев «Фортолет» пройдет в Кронштадте 12 и 13 августа. (0+) В небо поднимутся сотни воздушных змеев и другой живности: ожидаются гигантские — от 7 до 30 метров — гекконы, драконы, русалка, рыжий кот и чебурашка, а также другие не менее эффектные летающие конструкции.

    Фото: pixabay.com
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    Фестиваль откроется в полдень. Участники со всех уголков России поднимут свои удивительные творения, а рядом, в специальной зоне, все желающие смогут поднять в небо своих «питомцев». В 17:00 состоится массовый запуск змеев на главной площади форта.

    Также для всех желающих будут работать несколько площадок: на мастер-классе с 14:30 до 15:30 можно смастерить своего воздушного змея, а также научиться запускать и управлять им, а с 12 до 18 часов можно посетить мастер-классы по рисованию цветным песком. В игровых зонах вас будут ждать легендарные настольные игры и новинки, а также ретроприставки. Подкрепиться можно будет в фуд-зоне. Все площадки открыты на протяжении всего фестиваля с 12:00 до 18:00.

    Во время фестиваля вы также сможете посетить музеи на территории форта «Константин», музей «Пушкарь» и музей маячной службы.

    Добраться до «Фортолета» можно на бесплатном автобусе с 11:00 до 19:30 от г. Кронштадт, с остановки на выезде из Кронштадта (Кронштадтское ш., 38). Интервал движения: каждые 10 минут.

    Для детей до 12 лет вход бесплатный. Подробности на сайте фестиваля.

    Фото: pixabay.com

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    Воздушные змеиКронштадт
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