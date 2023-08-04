В кино покажут японский триллер о женихе, провалившемся в люк

10 августа на экраны выходит триллер «Импостер». По сюжету у молодого успешного карьериста Шунсуке Кавамура всё хорошо и на носу свадьба. Но накануне, возвращаясь домой с мальчишника, он случайно проваливается в глубокий люк. Кавамура начинает писать панические посты с просьбами о помощи в социальные сети. Они быстро становятся популярными, и пользователи начинают подозревать, что его падение не случайность, а часть изобретательного плана…
Фильм был создан сценаристом Мититака Окада и японским режиссером Казуёси Кумакири. Альтернативное название для фильма — «#Люк», что должно напомнить о хештегах в социальных сетях, которые играют ключевую роль в сюжете. По задумке создателей, фильм должен плавно превратиться из камерного триллера о выживании в социальную сатиру с элементами драмы и намеками на классические фильмы ужасов. По словам режиссёра, его картина была вдохновлена триллерами Оливера Стоуна «Поворот» и «Радиоболтовня», «Джалло» Дарио Ардженто и фильмом ужасов Гэри А. Шермана «Похоронены, но не мертвы».
«Импостер» был выпущен в Японии 10 февраля 2023 года, а позже представлен на международном кинофестивале Берлинале-2023 в специальной программе.
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Матвей Пирогов