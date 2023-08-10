«Берлинская жара» до конца августа будет перекрывать улицы Петербурга

Съемки шпионской драмы, в которой петербургские улицы станут Берлином времен Второй мировой войны, то и дело будут теснить водителей в Адмиралтейском районе Петербурга до конца августа. Перекрытия ждут, в частности, Вознесенский проспект и Исаакиевскую площадь.



С 21:00 12 августа до 01:00 13 августа, с 21:00 25 августа до 01:00 26 августа, с 21:00 26 августа до 01:00 27 августа для киносъемок перекроют движение транспорта на участке Вознесенского проспекта от Большой Морской улицы до дома 39.

С 01:00 до 16:00 13 и 26 августа, а также с 01:00 до 16:30 27 августа для проезда закроют: