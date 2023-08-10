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    «Берлинская жара» до конца августа будет перекрывать улицы Петербурга

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    Съемки шпионской драмы, в которой петербургские улицы станут Берлином времен Второй мировой войны, то и дело будут теснить водителей в Адмиралтейском районе Петербурга до конца августа. Перекрытия ждут, в частности, Вознесенский проспект и Исаакиевскую площадь.

    С 21:00 12 августа до 01:00 13 августа, с 21:00 25 августа до 01:00 26 августа, с 21:00 26 августа до 01:00 27 августа для киносъемок перекроют движение транспорта на участке Вознесенского проспекта от Большой Морской улицы до дома 39.

    С 01:00 до 16:00 13 и 26 августа, а также с 01:00 до 16:30 27 августа для проезда закроют:

    • Исаакиевскую площадь — от переулка Антоненко до Большой Морской улицы;
    • четную сторону набережной Мойки — от переулка Гривцова до переулка Антоненко;
    • нечетную сторону набережной Мойки — от дома 87 до Исаакиевской площади;
    • Большую Морскую улицу — от Исаакиевской площади до Гороховой улицы;
    • Вознесенский проспект — от Большой Морской улицы до дома 39.

    Помимо этого, с 17:00 до 23:59 12 и 25 августа и с 20:00 до 23:59 26 августа на четной стороне набережной Мойки — от переулка Гривцова до переулка Антоненко и нечетной стороне от дома 87 до Исаакиевской площади, Большой Морской улице от Исаакиевской площади до Гороховой улицы и Вознесенском проспекте от Большой Морской улицы до дома 39 будет нельзя парковаться.

    Съемки восьмисерийной картины в Петербурге уже идут. Накануне жители Адмиралтейского района заметили на городских улицах ретроавтомобили, девушек в шляпках и мужчин в форме вермахта. Ночью 11 августа для съемок будут закрывать часть Исаакиевской площади.

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    ПетербургПерекрытия движенияКиносъемки
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