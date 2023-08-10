Концерт Little Big в Ереване отменили из-за «угроз безопасности»

Группа Little Big, высказывавшаяся против спецоперации и частично сменившая место жительства на США, столкнулась с отменой своего концерта в Армении. Об этом сообщается 10 августа в соцсетях коллектива. Выступление планировалось 12 августа. Причина — «угрозы безопасности».



«Организаторы не могут дать гарантий, что мероприятие пройдет без происшествий, поэтому было принято общее решение об отмене концерта, — говорится в сообщении. — Мы очень сожалеем о возникшей ситуации и приносим свои извинения всем, кто хотел попасть на наш концерт».

