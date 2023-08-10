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    Музыка

    Концерт Little Big в Ереване отменили из-за «угроз безопасности»

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    Группа Little Big, высказывавшаяся против спецоперации и частично сменившая место жительства на США, столкнулась с отменой своего концерта в Армении. Об этом сообщается 10 августа в соцсетях коллектива. Выступление планировалось 12 августа. Причина — «угрозы безопасности».

    «Организаторы не могут дать гарантий, что мероприятие пройдет без происшествий, поэтому было принято общее решение об отмене концерта, — говорится в сообщении. — Мы очень сожалеем о возникшей ситуации и приносим свои извинения всем, кто хотел попасть на наш концерт».

    Обладатели билетов получат деньги за их возврат автоматически на карты.

    Накануне агентство Sputnik сообщило, что более тысячи граждан Армении подписали обращение в генпрокуратуру страны, потребовав возбудить уголовное дело в отношении солиста группы Ильи Прусикина (признан в России иноагентом) и отменить концерт в Ереване. По их мнению, артист «высмеивал христианские ценности и оскорблял религиозные чувства христиан», выложив 7 января ролик, где он катается на скейтборде в форме креста.

    * Внесен Минюстом РФ в реестр физлиц — иностранных агентов.

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