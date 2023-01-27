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    Солист Little Big Илья Прусикин* попал в реестр иноагентов

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    Минюст РФ вечером 27 января опубликовал очередные обновления в реестре иностранных агентов в России. В него включён, в частности, солист группы Little Big Илья Прусикин*. Помимо этого в список внесены ещё четыре человека.

    По поводу Прусикина, в частности, уточняется, что он «получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию на Украине». Кроме этого, по мнению Минюста, он «распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти». Отдельно в ведомстве подчеркнули, что музыкант сейчас проживает за пределами России.

    Также в обновлённом списке иноагентов теперь значатся фамилии журналиста и ЛГБТ-активиста Фиделя Агумава*, официального представителя далай-ламы XIV — проживающего на территории РФ гражданина США Эрдни Омбадыкова*, правозащитника Рафиса Кашапова* и общественной деятельницы, акционистки, поэтессы и художницы Дарьи Серенко*.

    * Внесены Минюстом РФ в реестр физлиц — иностранных агентов.

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