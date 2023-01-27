Солист Little Big Илья Прусикин* попал в реестр иноагентов

Минюст РФ вечером 27 января опубликовал очередные обновления в реестре иностранных агентов в России. В него включён, в частности, солист группы Little Big Илья Прусикин*. Помимо этого в список внесены ещё четыре человека.

По поводу Прусикина, в частности, уточняется, что он «получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию на Украине». Кроме этого, по мнению Минюста, он «распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти». Отдельно в ведомстве подчеркнули, что музыкант сейчас проживает за пределами России.