Солист Little Big Илья Прусикин* попал в реестр иноагентов

Минюст РФ вечером 27 января опубликовал очередные обновления в реестре иностранных агентов в России. В него включён, в частности, солист группы Little Big Илья Прусикин*. Помимо этого в список внесены ещё четыре человека.
По поводу Прусикина, в частности, уточняется, что он «получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию на Украине». Кроме этого, по мнению Минюста, он «распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти». Отдельно в ведомстве подчеркнули, что музыкант сейчас проживает за пределами России.
Также в обновлённом списке иноагентов теперь значатся фамилии журналиста и ЛГБТ-активиста Фиделя Агумава*, официального представителя далай-ламы XIV — проживающего на территории РФ гражданина США Эрдни Омбадыкова*, правозащитника Рафиса Кашапова* и общественной деятельницы, акционистки, поэтессы и художницы Дарьи Серенко*.
* Внесены Минюстом РФ в реестр физлиц — иностранных агентов.