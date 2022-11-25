Little Big объявили о расколе. Двое участников остались в России и сейчас играть в группе не будут

Группа Little Big в своих социальных сетях 25 ноября объявила об изменениях в составе. Теперь музыкальный коллектив состоит всего из двух человек.



«Дорогие друзья, на данный момент в силу сложившихся обстоятельств группа LITTLE BIG — это два человека, Илья Прусикин и Соня Таюрская. В настоящее время Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут», — заявили музыканты.

