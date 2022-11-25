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    Little Big объявили о расколе. Двое участников остались в России и сейчас играть в группе не будут

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    Группа Little Big в своих социальных сетях 25 ноября объявила об изменениях в составе. Теперь музыкальный коллектив состоит всего из двух человек.

    «Дорогие друзья, на данный момент в силу сложившихся обстоятельств группа LITTLE BIG — это два человека, Илья Прусикин и Соня Таюрская. В настоящее время Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут», — заявили музыканты.

    24 июня Little Big выпустила пацифистский клип Generation Cancellation. В двухминутном ролике политики «играют в шахматы» фигурками живых солдат, наводят друг на друга оружие и «угощают» детей ракетами, а телевидение буквально засоряет людям головы. В тот же день стало известно, что группа покинула Россию и уже какое-то время базируется в Лос-Анджелесе.

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