Little Big объявили о расколе. Двое участников остались в России и сейчас играть в группе не будут

Группа Little Big в своих социальных сетях 25 ноября объявила об изменениях в составе. Теперь музыкальный коллектив состоит всего из двух человек.
«Дорогие друзья, на данный момент в силу сложившихся обстоятельств группа LITTLE BIG — это два человека, Илья Прусикин и Соня Таюрская. В настоящее время Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут», — заявили музыканты.
24 июня Little Big выпустила пацифистский клип Generation Cancellation. В двухминутном ролике политики «играют в шахматы» фигурками живых солдат, наводят друг на друга оружие и «угощают» детей ракетами, а телевидение буквально засоряет людям головы. В тот же день стало известно, что группа покинула Россию и уже какое-то время базируется в Лос-Анджелесе.