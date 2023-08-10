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    Эксперты установили причину смерти брата и сестры, умерших в Петербурге в один день

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    Причину смерти брата и сестры в разных комнатах коммуналки в центре Петербурга определили эксперты. Она не удивила полицию.

    По мнению экспертов, смерть 39-летней женщины и её 55-летнего брата произошла из-за токсического отравления, стало известно «Фонтанке» 10 августа.

    Тело женщины нашли в ванной коммуналки на улице Чехова вечером 8 августа благодаря соседке. А в комнате нашли тело брата. Из помещения изъяли пакет с веществом растительного происхождения, а также два пакета с таблетками. Нашли следы порошка и электронные весы.

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    Комментарии 15

    Гость10 Авг 2023 в 14:21
    Передегустация...
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