Эксперты установили причину смерти брата и сестры, умерших в Петербурге в один день

Причину смерти брата и сестры в разных комнатах коммуналки в центре Петербурга определили эксперты. Она не удивила полицию.
По мнению экспертов, смерть 39-летней женщины и её 55-летнего брата произошла из-за токсического отравления, стало известно «Фонтанке» 10 августа.
Тело женщины нашли в ванной коммуналки на улице Чехова вечером 8 августа благодаря соседке. А в комнате нашли тело брата. Из помещения изъяли пакет с веществом растительного происхождения, а также два пакета с таблетками. Нашли следы порошка и электронные весы.