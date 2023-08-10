Брат и сестра умерли в один день в коммуналке в центре Петербурга. Она в ванной, он в комнате

Полиция Центрального района Петербурга устанавливает обстоятельства гибели брата и сестры, тела которых нашли в коммуналке в один день. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 августа.



Во вторник, 8 августа, жительница квартиры на улице Чехова четыре часа не могла попасть в ванную, где засела соседка, и около одиннадцати вечера вызвала полицию и МЧС. Когда помещение вскрыли, то увидели тело 39-летней женщины. Следов насильственной смерти на теле не нашли.

Когда полиция постучалась в комнату, где погибшая жила с 55-летним братом, им никто не ответил. Пришлось вскрывать комнату — и там обнаружили тело мужчины.

