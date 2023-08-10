Как заработать всего за месяц и потом всегда оставаться при деньгах: 15 советов

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Вопрос, как быстро увеличить доход, в сезон отпусков приходит на ум многим. Если вы в их числе, не спешите вкладывать заработанное в «марафоны желаний» и покупку «денежных жабок». Попробуйте просто воспитать в себе финансовую грамотность и следовать несложным советам наших коллег из Woman.ru и Marie Claire.



Как увеличить доход за один месяц Какой бы сложной ни казалась эта задача, существуют реальные способы быстро если не разбогатеть, то как минимум заработать. Только не думайте, что деньги придут к вам сами, — придется потрудиться. Вот несколько советов от финансового консультанта и инвестора Татьяны Волковой.

Обсудите дополнительные задачи с работодателем Наверное, это самый простой и быстрый способ получать больше, чем уже есть, если трудитесь в найме. Просто обратитесь к работодателю и задайте логичный вопрос: «Что я могу сделать в ближайший месяц, чтобы вырасти в доходах?» Предложите взять на себя большую ответственность, дополнительные функции, нагрузку, больший объем работы или задачи, которые не делали до этого.



Возможно, вам предложат участие в дополнительном проекте, который не будет препятствовать выполнению основных задач. Распродайте ненужное Еще один неочевидный способ увеличить доход в короткие сроки — провести ревизию вещей и продать все, что вам не нужно. Осмотрите кладовки, балкон, гараж, самые дальние полки шкафов. Наверняка найдется то, чем вы не пользовались годами и что может быть полезно кому-то другому.

Некоторым людям удается молниеносно получить дополнительные 100–200 тысяч рублей только за счет продажи ненужных им вещей. Только представьте: на эти деньги вы сможете, например, съездить в отпуск.

Покажите окружающим, что хотите зарабатывать больше Следующий способ заработать больше — открыто проявлять свое намерение. Вы можете разговаривать об этом с окружающими людьми: наверняка у кого-то найдутся варианты подработки для вас. Другой вариант — начать продавать какой-то товар или услугу с помощью тех же соцсетей. При грамотном подходе можно сделать большой объем продаж даже за месяц. Важно применять различные методики продвижения — главное, чтобы вы видели прогресс. Выберите новое направление бизнеса Конечно, хорошие деньги можно заработать, запустив новое направление бизнеса. Просто посмотрите, на чем уже зарабатывают другие люди, и выберите максимально подходящий для вас вариант. Это может быть новый проект или реализация себя в актуальной нише, где на старте не нужно много вложений и специальные навыки.

Найдите партнера для роста в финансах

Если нашли классную идею для бизнеса, но чувствуете, что одних только ваших сил не хватит, найдите партнера. Ведь зачастую у нас есть навыки, которые отлично сочетаются со способностями другого человека.Так почему бы не объединить усилия? Как жить, чтобы деньги были всегда Чтобы заработанные деньги не заканчивались внезапно, достаточно соблюдать базовые правила финансовой гигиены.

Ведите учет расходов и доходов. Люди, которые знают, сколько тратят, никогда не останутся в ситуации, когда денег нет вообще. В интернете можно скачать уже готовую табличку, в которую можно вносить все траты и доходы.

Люди, которые знают, сколько тратят, никогда не останутся в ситуации, когда денег нет вообще. В интернете можно скачать уже готовую табличку, в которую можно вносить все траты и доходы. Постарайтесь не брать в долг — ни у друзей, ни в банке. Даже если вам не придется возвращать деньги с процентами, так вы займете сами у себя в будущем. К тому же чаще всего в долг покупают вещи, которые не являются предметами первой необходимости. А значит, их покупка может подождать до зарплаты.

— ни у друзей, ни в банке. Даже если вам не придется возвращать деньги с процентами, так вы займете сами у себя в будущем. К тому же чаще всего в долг покупают вещи, которые не являются предметами первой необходимости. А значит, их покупка может подождать до зарплаты. Планируйте отпуск заранее. Куда разумнее за 3–4 месяца купить путевку или авиабилеты дешевле, чем приобретать их впритык значительно дороже. И вообще откладывайте на сезонные покупки по чуть-чуть.

Куда разумнее за 3–4 месяца купить путевку или авиабилеты дешевле, чем приобретать их впритык значительно дороже. И вообще откладывайте на сезонные покупки по чуть-чуть. Следите за ставками по кредитам и пользуйтесь рефинансированием. Изменение ключевой ставки влияет на ставку по процентам, под которые выдаются кредиты и оформляется ипотека. Это же касается ставки по накопительным счетам. Нет смысла класть деньги на депозит на длительный срок, если ставка не так привлекательна. Лучше оставляйте их на вкладах на короткий срок в ожидании более выгодных условий.

Изменение ключевой ставки влияет на ставку по процентам, под которые выдаются кредиты и оформляется ипотека. Это же касается ставки по накопительным счетам. Нет смысла класть деньги на депозит на длительный срок, если ставка не так привлекательна. Лучше оставляйте их на вкладах на короткий срок в ожидании более выгодных условий. Выделите небольшой бюджет на импульсные покупки. Не нужно отказываться от кофе или походов в рестораны. Это может привести к срыву и спровоцировать еще более крупные приобретения. Лучше позволяйте себе ежедневные радости, но в ограниченном количестве.

Не нужно отказываться от кофе или походов в рестораны. Это может привести к срыву и спровоцировать еще более крупные приобретения. Лучше позволяйте себе ежедневные радости, но в ограниченном количестве. Ищите альтернативу до покупки. Если вам нужно сделать дырку в стене, не обязательно покупать дрель — можно взять ее в аренду или пригласить мастера с инструментом. Это же касается аренды вечерних платьев, каршеринга и многого другого.

Если вам нужно сделать дырку в стене, не обязательно покупать дрель — можно взять ее в аренду или пригласить мастера с инструментом. Это же касается аренды вечерних платьев, каршеринга и многого другого. Никогда не подписывайте документы, предварительно их не прочитав. В страховой компании вас могут вынуждать приобрести невыгодный полис инвестиционного страхования, а в банке — склонить к подписанию договора, по которому кредит нельзя гасить досрочно. Внимательно и придирчиво читайте документы.

В страховой компании вас могут вынуждать приобрести невыгодный полис инвестиционного страхования, а в банке — склонить к подписанию договора, по которому кредит нельзя гасить досрочно. Внимательно и придирчиво читайте документы. Везде пользуйтесь банковской картой, чтобы получать кешбэк и проценты на остаток. Настройте автоматическое перечисление денег на сберегательные счета. И следите за операциями на банковской карте, чтобы избежать ошибочных списаний и подозрительных транзакций.

Настройте автоматическое перечисление денег на сберегательные счета. И следите за операциями на банковской карте, чтобы избежать ошибочных списаний и подозрительных транзакций. Инвестируйте в свое развитие и образование. Не концентрируйтесь на мысли о том, что вам нужно только копить и ничего не тратить. Такой подход непродуктивен. Если вы чувствуете, что, выучив английский, сможете зарабатывать больше — смело вложитесь в курсы. Только изучите разные предложения на рынке и выберите самое выгодное.