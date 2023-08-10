    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    3 м/с, южн

    766мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd97.28eur107.16

    Ваш словарный запас богат, если ответите на эти 10 вопросов. Проверьте себя!

    1730
    10 комментариев
    Фото: Adobe Stock
    ПоделитьсяПоделиться

    Каждый день наш мозг генерирует множество разнообразных вариантов подбора слов. Неважно, общаемся мы с кем-то или пишем: фразы как минимум всплывают в наших мыслях. Хотите узнать, насколько ваша речь разнообразна? Пройдите тест от наших коллег из Woman.ru.

    Что значит слово «эпатировать»?

    «Суфражистка» — это кто?

    Какое значение у слова «генезис»?

    А что значит «амбивалентный»?

    Какое значение у слова «диффамация»?

    «Жантильный» — это о чем?

    Какое значение у слова «претенциозность»?

    А «аберрация» — это что?

    Какое значение у слова «остракизм»?

    «Апробировать» — это о чем?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Ваш словарный запас богат, если ответите на эти 10 вопросов. Проверьте себя!

    Вы проявляете интерес к сложным словам — а это уже хорошо!

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Ваш словарный запас богат, если ответите на эти 10 вопросов. Проверьте себя!

    Вы знаете много сложных слов. Так держать!

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Ваш словарный запас богат, если ответите на эти 10 вопросов. Проверьте себя!

    Отлично! Вы прекрасно знаете, как разнообразить речь

    Поделитесь результатом

    Фото: Adobe Stock

    По теме

    Тест
    ЛАЙК7
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close