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Каждый день наш мозг генерирует множество разнообразных вариантов подбора слов. Неважно, общаемся мы с кем-то или пишем: фразы как минимум всплывают в наших мыслях. Хотите узнать, насколько ваша речь разнообразна? Пройдите тест от наших коллег из Woman.ru.
Что значит слово «эпатировать»?
«Суфражистка» — это кто?
Какое значение у слова «генезис»?
А что значит «амбивалентный»?
Какое значение у слова «диффамация»?
«Жантильный» — это о чем?
Какое значение у слова «претенциозность»?
А «аберрация» — это что?
Какое значение у слова «остракизм»?
«Апробировать» — это о чем?
Ваш словарный запас богат, если ответите на эти 10 вопросов. Проверьте себя!
Вы проявляете интерес к сложным словам — а это уже хорошо!
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Ваш словарный запас богат, если ответите на эти 10 вопросов. Проверьте себя!
Вы знаете много сложных слов. Так держать!
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Ваш словарный запас богат, если ответите на эти 10 вопросов. Проверьте себя!
Отлично! Вы прекрасно знаете, как разнообразить речь