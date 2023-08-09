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    Прокатились с ветерком. В Бурятии товарищи ехали на капоте машины на скорости почти 130 км/ч

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    Экстремальную поездку засекла камера в Прибайкальском районе Бурятии. Бесстрашные молодые люди прокатились на капоте машины, несущейся с очень большой скоростью.

    Фото: 03.мвд.рф
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    Кадры с «гонщиками» 9 августа публикует пресс-служба регионального ГУ МВД. По данным ведомства, «Тойота Марк 2» ехала со скоростью 129 километров в час по дороге Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян.

    Молодые люди держались за кузов. Против 21-летнего хозяина машины составили протоколы за превышение скорости и пренебрежение правилами перевозки пассажиров.

    Фото: 03.мвд.рф

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    БурятияМВД
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