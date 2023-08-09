«Я плохо вижу, можно это исправить?» Задайте вопросы офтальмологу на «Фонтанке»

Можно ли улучшить зрение, если стал хуже видеть? Что предлагает сегодня медицина и насколько это безопасно? Можно ли носить все время контактные линзы? Практически у каждого человека рано или поздно возникают вопросы о зрении, и не всегда понятно, кому их задать.
Причина озабоченности людей понятна — по статистике ВОЗ более 1 млрд человек живут с различными проблемами со зрением. Самые распространенные из них — близорукость и дальнозоркость, глаукома и катаракта и др.
«Фонтанка» предлагает обратиться напрямую к специалистам — и поможет нам в этом клиника «Эксимер».
Задавать можно любые вопросы, касающиеся зрения и здоровья глаз.
- Можно ли сохранить хорошее зрение надолго, а лучше на всю жизнь?
- Какие существуют сегодня возможности для того, чтобы зрение улучшить или вернуть?
- Всем ли можно сделать лазерную коррекцию зрения?
- А как быстро после операции можно будет снова работать?
Если у вас накопились вопросы, страхи или сомнения — это и многое другое можно спросить у врача-офтальмолога клиники «Эксимер», который ответит на них в студии «Фонтанки».
Свои вопросы отправляйте через форму обратной связи, либо на электронный адрес projects-ajur@yandex.ru. Автор самого интересного вопроса, получит подарок от клиники «Эксимер».*
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