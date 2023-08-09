«Я плохо вижу, можно это исправить?» Задайте вопросы офтальмологу на «Фонтанке»

Можно ли улучшить зрение, если стал хуже видеть? Что предлагает сегодня медицина и насколько это безопасно? Можно ли носить все время контактные линзы? Практически у каждого человека рано или поздно возникают вопросы о зрении, и не всегда понятно, кому их задать.



Причина озабоченности людей понятна — по статистике ВОЗ более 1 млрд человек живут с различными проблемами со зрением. Самые распространенные из них — близорукость и дальнозоркость, глаукома и катаракта и др.

