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    «Я плохо вижу, можно это исправить?» Задайте вопросы офтальмологу на «Фонтанке»

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    Можно ли улучшить зрение, если стал хуже видеть? Что предлагает сегодня медицина и насколько это безопасно? Можно ли носить все время контактные линзы? Практически у каждого человека рано или поздно возникают вопросы о зрении, и не всегда понятно, кому их задать.

    Причина озабоченности людей понятна — по статистике ВОЗ более 1 млрд человек живут с различными проблемами со зрением. Самые распространенные из них — близорукость и дальнозоркость, глаукома и катаракта и др.

    Врачи клиники «Эксимер»
    Врачи клиники «Эксимер»
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    «Фонтанка» предлагает обратиться напрямую к специалистам — и поможет нам в этом клиника «Эксимер».

    Задавать можно любые вопросы, касающиеся зрения и здоровья глаз.

    • Можно ли сохранить хорошее зрение надолго, а лучше на всю жизнь?
    • Какие существуют сегодня возможности для того, чтобы зрение улучшить или вернуть?
    • Всем ли можно сделать лазерную коррекцию зрения?
    • А как быстро после операции можно будет снова работать?

    Если у вас накопились вопросы, страхи или сомнения — это и многое другое можно спросить у врача-офтальмолога клиники «Эксимер», который ответит на них в студии «Фонтанки».

    Свои вопросы отправляйте через форму обратной связи, либо на электронный адрес projects-ajur@yandex.ru. Автор самого интересного вопроса, получит подарок от клиники «Эксимер».*

    * Подарок предоставляет ООО «ДЦ «Зрение», юридический адрес: 197348, Россия, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.10, лит. Т, помещение 1Н, 3Н, офис 210. ИНН: 7814386846,, подробности о сроках и порядке получения подарка по телефону +7 (812) 325 55 35.

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    Врачи клиники «Эксимер»
    Врачи клиники «Эксимер»

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