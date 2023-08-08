Трубу на Московском проспекте починили, но три полосы остаются закрытыми

Специалисты Водоканала к утру 8 августа ликвидировали технологическое нарушение на сети на Московском проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба предприятия.



На время восстановления благоустройства ограничено движение на Московском проспекте по трём полосам перед Кузнецовской улицей (в сторону станции метро «Парк Победы»). Закрыто движение по Кузнецовской улице в одну сторону по одной полосе (на участке от Московского до Варшавской).



«Об их завершении и снятии ограничений движения будет сообщено дополнительно», — отмечается в сообщении.

