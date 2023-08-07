Зеленский высказался о переносе конфликта на территорию России: новости СВО за 7 августа

Зеленский заявил, что после завершения конфликта с Россией ВСУ могли бы защищать страны Прибалтики Фото: Александр Подопригора / 161.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 7 августа.



Поручителей погибших участников СВО хотят освободить от обязательств по кредитам Несколько сенаторов во главе с Андреем Турчаком внесли в Госдуму проект закона, по которому от обязательств по кредитам освобождаются поручители погибших или тяжелораненых (ставших инвалидами I группы) участников СВО.

— Сейчас в таких ситуациях с участников СВО кредитные обязательства списываются полностью. Но с поручительством по кредиту это не работает — при отсутствии законодательных ограничений судебная практика возлагает обязательства поручителя на его наследников, — пояснил Турчак.



Закон, по которому от кредитов освобождают погибших или ставших инвалидами I группы участников СВО, Владимир Путин подписал в октябре прошлого года. Кредиты в таких случаях должны закрываться за счет банков. Тот же закон позволяет мобилизованным, служащим по контракту и добровольцам получить кредитные каникулы.



Зеленский высказался о переносе конфликта на территорию России Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью аргентинскому изданию Nacion, в котором заявил, что Киев не хочет переносить конфликт на территорию России. — Украина не желает продолжать [конфликт] на территории России, это никогда не было ее целью, — подчеркнул Зеленский. Он также выразил мнение, что после завершения конфликта ВСУ якобы смогут защищать страны Прибалтики, потому что эти государства «были бы рады, если бы украинская армия находилась на их территории для их защиты». В Калужской области сбили беспилотник

Ночью 7 августа на востоке Калужской области был сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.



— Сегодня в 02:30 системой ПВО в Ферзиковском районе сбит беспилотный летательный аппарат, — написал глава региона.



Также Владислав Шапша отметил, что последствий для людей и инфраструктуры нет.



На прошлой неделе у границ Калужской области были сбиты семь беспилотников. Тогда также обошлось без пострадавших.

Спасатели нашли тела еще двух погибших из-за прорыва Каховской ГЭС Число погибших при прорыве Каховской ГЭС и последовавшего наводнения увеличилось до 57, сообщили ТАСС в экстренных службах. По последним данным, подтопленными остаются почти полторы тысячи жилых домов, вода ушла из 21,5 тысячи домов. Также были затоплены 16 кладбищ и свыше 160 соцобъектов. На освободившихся от воды территориях продолжаются восстановительные работы, дезинфекция и восстановление коммуникаций. От различных инфекций вакцинированы 16,5 тысячи человек. Местным жителям выплачено почти 170 миллионов рублей в качестве компенсаций за потерю имущества.

Авария на Каховской ГЭС произошла в ночь на 6 июня. По словам мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, «в результате террористических ударов были разрушены все верхние сооружения, которые находятся над поверхностью воды», в результате вода бесконтрольно начала сбрасываться ниже по течению. Эксперты заявляли: чтобы вернуть водоснабжение, понадобится несколько лет.

Путин поручил увеличить производство беспилотников для СВО Во время встречи с гендиректором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым президент Владимир Путин поручил увеличить производство беспилотников «Куб» и «Ланцет». По словам президента, они эффективно показали себя в зоне СВО.



— Удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты, — сказал Путин.

Также Чемезов рассказал о беспилотном вертолете БАС-200, который прошел испытания за Полярным кругом при температуре ниже 50 градусов. Он отметил, что к машине есть предметный интерес со стороны властей Якутии, использовать беспилотник будут и в рамках СВО.

В Саудовской Аравии обсудили перспективы мирного решения конфликта на Украине Консультации по перспективам мирного урегулирования на Украине прошли в саудовском городе Джидда 5–6 августа. В мероприятиях участвовали представители более 40 стран. Россия приглашения на встречу не получила. По данным агентства DPA, которое ссылается на два дипломатических источника, изначально предполагалось обсудить лишь так называемый мирный план Зеленского, однако в Джидде была предложена еще одна мирная инициатива. Ее вместе с несколькими государствами представила принимающая сторона — Саудовская Аравия. Частью плана якобы являются сохранение целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под наблюдением ООН, обмен пленными.



Свою позицию по Украине в Джидде изложил и специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй. Об этом сообщил МИД КНР, отметив, что необходимо придерживаться китайского мирного плана по ситуации на Украине. Инициатива КНР, которая была опубликована в феврале, включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН. Официального коммюнике по итогам встречи не было опубликовано. Главным итогом встречи стало решение продолжить переговоры по Украине. Новые консультации могут пройти до саммита Группы двадцати в сентябре. Такую информацию со ссылкой на высокопоставленного представителя МИД Франции приводит агентство Bloomberg.

Писателя Дмитрия Глуховского* заочно приговорили к 8 годам колонии за фейки об армии Басманный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии писателя Дмитрия Глуховского*, сочтя его виновным в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

— Глуховскому* вынесен приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайта электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета на четыре года, — сказал собеседник агентства.



По версии обвинения, с 10 марта по 10 мая 2022 года Глуховский*, находясь за пределами России, разместил на своих страницах в соцсетях тексты и видеоролики, в которых приводились обвинения в якобы совершённых военнослужащими ВС РФ преступлениях в ходе СВО. Писатель заочно арестован и объявлен в розыск. Согласно открытым источникам, писатель имеет гражданство России, Израиля и виды на жительство в Германии и Испании.

* Признан в РФ СМИ-иностранным агентом в 2022 году.