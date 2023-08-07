Почти 20 приморских детей застряли на необитаемом острове

Семнадцать детей, участвовавших в молодежном слете на острове Аскольда в Приморском крае, с
«Молодежный научно-образовательный слет закончился
Организаторы лагеря держат ситуацию под контролем. Вместе с детьми на острове находятся взрослые, подготовленные к таким ситуациям. У них есть медикаменты, вода, недельный запас продуктов на
«Дети заселены в щитовые теплые домики, которые выдерживают условия штормовой погоды. В лагере работает стационарная кухня, топливных запасов хватит на неделю, есть два генератора», — отмечается в сообщении.
Завтра, как ожидается, волна уменьшится, и на остров отправят судно, чтобы вывезти детей.