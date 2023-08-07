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    Почти 20 приморских детей застряли на необитаемом острове

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    Семнадцать детей, участвовавших в молодежном слете на острове Аскольда в Приморском крае, с 5 августа не могут вернуться на материк. Причина — плохая погода и высокие волны. Об этом 7 августа рассказывает региональное министерство по делам ГОЧС.

    Фото: министерство по делам ГОЧС Приморского края
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    «Молодежный научно-образовательный слет закончился 5 августа, но плохая погода не дает возможности ребятам покинуть остров», — говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

    Организаторы лагеря держат ситуацию под контролем. Вместе с детьми на острове находятся взрослые, подготовленные к таким ситуациям. У них есть медикаменты, вода, недельный запас продуктов на 50 человек.

    «Дети заселены в щитовые теплые домики, которые выдерживают условия штормовой погоды. В лагере работает стационарная кухня, топливных запасов хватит на неделю, есть два генератора», — отмечается в сообщении.

    Завтра, как ожидается, волна уменьшится, и на остров отправят судно, чтобы вывезти детей.

    Фото: министерство по делам ГОЧС Приморского края

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    Дети в опасностиПриморский крайОстровНепогода
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    Комментарии 7

    Гость07 Авг 2023 в 14:44
    Повелитель мух? 😳
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