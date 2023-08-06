В Приморском районе Петербурга по улицам гуляют кабаны

В Приморском районе Петербурга кабаны проверили ход работ на стройке. Читатель «Фонтанки» стал свидетелем визита диких свиней на стройплощадку на улице Летчика Паршина. По его словам, животные вышли из зарослей около 10 часов утра. Вели себя прилично. В свинстве замечены не были.
читатель «Фонтанки»
Напомним, недавно «Фонтанка» публиковала фоторепортаж из «кабаньего детсада». Наблюдать очаровательных «полосатиков» в Приозерском районе Ленобласти повезло петербургскому зоологу и автору канала «Каждой твари по паре» Павлу Глазкову.