Это склад полосатых кабачков? Нет, это детский сад для кабанят в Ленобласти

В Приозерском районе Ленобласти подрастают очаровательные кабанята — они еще очень маленькие, о чем говорит их полосатый окрас. Малыши в большой кабаньей семье разновозрастные: у них получился настоящий детский сад.
За жизнью стада сумел понаблюдать автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков, который 29 июля публикует снимки с фотоохоты. За детенышами следят три взрослые кабанихи (скорее всего, сестры), а вот самца в стаде нет. Они живут поодиночке и присоединяются к стаду только зимой, во время гона.
Полосатая «маскировка» кабанят пропадет, когда им исполнился 4–5 месяцев. Любую из кабаних они безоговорочно слушаются: от этого зависит безопасность малышей. Пока главная задача кабанят — не только быть послушными, но и хорошо питаться.
Мамы-кабанихи действительно умеют заботиться: «Фонтанка» показывала, как одна из них делала массаж сердца своему детенышу, которому стало плохо.