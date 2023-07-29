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    Это склад полосатых кабачков? Нет, это детский сад для кабанят в Ленобласти

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    В Приозерском районе Ленобласти подрастают очаровательные кабанята — они еще очень маленькие, о чем говорит их полосатый окрас. Малыши в большой кабаньей семье разновозрастные: у них получился настоящий детский сад.

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    За жизнью стада сумел понаблюдать автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков, который 29 июля публикует снимки с фотоохоты. За детенышами следят три взрослые кабанихи (скорее всего, сестры), а вот самца в стаде нет. Они живут поодиночке и присоединяются к стаду только зимой, во время гона.

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    Полосатая «маскировка» кабанят пропадет, когда им исполнился 4–5 месяцев. Любую из кабаних они безоговорочно слушаются: от этого зависит безопасность малышей. Пока главная задача кабанят — не только быть послушными, но и хорошо питаться.

    Мамы-кабанихи действительно умеют заботиться: «Фонтанка» показывала, как одна из них делала массаж сердца своему детенышу, которому стало плохо.

    Фото: Каждой твари по паре | Павел Глазков | Животные, природа, Санкт-Петербург, Ленобласть

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