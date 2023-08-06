    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 27

    1 м/с, вос

    761мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd94.81eur103.84

    Заделать пробоину в корпусе танкера «Сиг» мешает погода

    1464
    24 комментария

    Ремонту петербургского танкера, пострадавшего от взрыва возле Керченского пролива, мешает погода, передает 6 августа ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство морского и речного транспорта.

    Напомним, танкер «Сиг» петербургской компании «Транспетрочарт» получил пробоину в ночь на 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу. Судно пострадало, предположительно, в результате атаки морского беспилотника.

    Пробоину в районе машинного отделения планировали устранить в воскресенье. Но сейчас работам мешают высокая волна и сильный ветер. Установка «пластыря» и другие работы продолжатся, когда погода наладится, сообщает агентство.

    Аварийное судно на плаву, стоит на якоре, в кольце боновых ограждений, поступления воды внутрь корпуса нет, машинное отделение задраено.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТанкерТанкер СигРемонт
    ЛАЙК0
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 24

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close