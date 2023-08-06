Заделать пробоину в корпусе танкера «Сиг» мешает погода

Ремонту петербургского танкера, пострадавшего от взрыва возле Керченского пролива, мешает погода, передает 6 августа ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство морского и речного транспорта.
Напомним, танкер «Сиг» петербургской компании «Транспетрочарт» получил пробоину в ночь на 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу. Судно пострадало, предположительно, в результате атаки морского беспилотника.
Пробоину в районе машинного отделения планировали устранить в воскресенье. Но сейчас работам мешают высокая волна и сильный ветер. Установка «пластыря» и другие работы продолжатся, когда погода наладится, сообщает агентство.
Аварийное судно на плаву, стоит на якоре, в кольце боновых ограждений, поступления воды внутрь корпуса нет, машинное отделение задраено.