Пробоину на танкере «Сиг», который шел к Керченскому проливу, планируют устранить в воскресенье

Пробоину, полученную танкером «Сиг» в результате, предположительно, атаки надводного дрона, планируется устранить в воскресенье, 6 августа. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба Росморречфлота в своем телеграм-канале.
К 17 часам субботы к месту стоянки судна прибыл водолазный катер «Водолаз Кузьминых» с водолазной станцией, оборудованием и специалистами для проведения подводно-технических работ.
До конца дня планируется завершить водолазное обследование подводной части танкера. В воскресенье к нему доставят необходимые материалы для ремонта.
Судно находится на плаву, вода внутрь не поступает, машинное отделение задраено, загрязнения окружающей среды нет. Работают водоотливные средства.
Танкер «Сиг» петербургской компании «Транспетрочарт» получил повреждения на южном подходе к Керченскому проливу. Вероятно, судно атаковал морской беспилотник.