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    Двойной, яркий, не сплошной. Радужный мост раскинулся над Петербургом

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    11 комментариев
    Фото: видовая камера «Фонтанки»
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    Петербуржцы в эстетическом восторге: после дождя солнце протиснулось сквозь тучи и подарило атмосферное оптическое явление.

    Фото: видовая камера «Фонтанки»
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    Фотографиями и восторгами читатели делятся с «Фонтанкой» 4 августа. В кадр попали обещающие недоброе тучи, сквозь которые пробивается закатное солнце.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Фото: видовая камера «Фонтанки»
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    Фото: видовая камера «Фонтанки»
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    Фото: видовая камера «Фонтанки»
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    Фото: видовая камера «Фонтанки»
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    Позже гуляющих и автомобилистов радовала радуга. Кого-то двойная, кого-то — только кусочек.

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    Антон Кубышкин

    В пятницу в Петербурге гремело и поливало с разной интенсивностью. В центре запечатлели молнию. По данным Водоканала, больше всего осадков выпало в Курортном районе, чуть отстали Московский и Красносельский.

    Фото: видовая камера «Фонтанки»
    Фото: видовая камера «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: видовая камера «Фонтанки»
    Фото: видовая камера «Фонтанки»
    Фото: видовая камера «Фонтанки»
    Фото: видовая камера «Фонтанки»

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    Комментарии 11

    Гость04 Авг 2023 в 22:19
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