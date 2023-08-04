Двойной, яркий, не сплошной. Радужный мост раскинулся над Петербургом

Петербуржцы в эстетическом восторге: после дождя солнце протиснулось сквозь тучи и подарило атмосферное оптическое явление.
Фотографиями и восторгами читатели делятся с «Фонтанкой» 4 августа. В кадр попали обещающие недоброе тучи, сквозь которые пробивается закатное солнце.
Позже гуляющих и автомобилистов радовала радуга. Кого-то двойная, кого-то — только кусочек.
Антон Кубышкин
В пятницу в Петербурге гремело и поливало с разной интенсивностью. В центре запечатлели молнию. По данным Водоканала, больше всего осадков выпало в Курортном районе, чуть отстали Московский и Красносельский.