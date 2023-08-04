Петербуржцы обеспокоены непонятным световым явлением в небе

На юго-западе Петербурга местные жители увидели непонятное световое явление в небе. Видеороликами с «Фонтанкой» в пятницу,
«Вторую ночь жители ЖК "Солнечный город" наблюдают данное явление. Никто не может понять и объяснить, что это такое...» — написала одна из читательниц.
читатель «Фонтанки»
Местные жители предполагают, что это проекции в небе. С ними согласен ведущий специалист центра «ФОБОС» и автор Telegram-канала о погоде Михаил Леус, которому «Фонтанка» показала присланные видео.
«Cкорее всего, это или «световое», или «лазерное» шоу — проекция ярких источников света на нижнюю границу облаков. Однозначно, это не природное явление», — поделился он.