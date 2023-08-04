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    Петербуржцы обеспокоены непонятным световым явлением в небе

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    На юго-западе Петербурга местные жители увидели непонятное световое явление в небе. Видеороликами с «Фонтанкой» в пятницу, 4 августа, поделились читатели.

    «Вторую ночь жители ЖК "Солнечный город" наблюдают данное явление. Никто не может понять и объяснить, что это такое...» — написала одна из читательниц.

    читатель «Фонтанки»

    Местные жители предполагают, что это проекции в небе. С ними согласен ведущий специалист центра «ФОБОС» и автор Telegram-канала о погоде Михаил Леус, которому «Фонтанка» показала присланные видео.

    «Cкорее всего, это или «световое», или «лазерное» шоу — проекция ярких источников света на нижнюю границу облаков. Однозначно, это не природное явление», — поделился он.

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    Объекты в небеМихаил Леус
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

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