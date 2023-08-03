Дональд Трамп: «Не виновен!» Экс-президента США снова ждут в суде 28 августа

Бывший президент США Дональд Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия, передает вечером 3 августа из Вашингтона РИА Новости.



«Не виновен», — цитирует агентство слова Трампа, которыми он ответил судье.



Слушания по делу Трампа, касающемуся штурма Конгресса США, назначены на 28 августа, сообщает CNN. Судья также решил не арестовывать экс-главу Белого дома до заседания.

