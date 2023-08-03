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    Дональд Трамп: «Не виновен!» Экс-президента США снова ждут в суде 28 августа

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    Бывший президент США Дональд Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия, передает вечером 3 августа из Вашингтона РИА Новости.

    «Не виновен», — цитирует агентство слова Трампа, которыми он ответил судье.

    Слушания по делу Трампа, касающемуся штурма Конгресса США, назначены на 28 августа, сообщает CNN. Судья также решил не арестовывать экс-главу Белого дома до заседания.

    Напомним, накануне сегодняшнего визита в суд Дональд Трамп подсчитал, что на основании всех выдвинутых против него обвинений он может попасть в тюрьму на 561 год. В своем заявлении Трамп назвал Минюст США «коррумпированным», а действующего президента Джо Байдена «жуликоватым».

    45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в этот раз обвиняют по четырем пунктам: в сговоре с целью нарушения прав, в сговоре с целью обмана правительства, в препятствовании расследованию и в сговоре для этого.

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