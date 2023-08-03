Дональд Трамп подсчитал, что ему грозит 561 год тюрьмы

Дональд Трамп подсчитал, что на основании всех выдвинутых против него обвинений он может попасть в тюрьму на 561 год, сообщает 2 августа РИА Новости со ссылкой на заявление экс-президента США.

«Коррумпированный минюст США, находясь под контролем жуликоватого Джо (Байдена — ред.), вновь незаконно предъявил мне обвинения. Согласно некоторым сообщениям, мне может грозить… …шесть пожизненных сроков», — написал Трамп(цитата и перевод по РИА Новости).



Напомним, Трампа ждут в суде в Вашингтоне 3 августа. Накануне 77-летнему Трампу предъявили обвинения в связи с попытками отменить результаты выборов 2020 года, которые привели к штурму Капитолия в январе 2021 года.