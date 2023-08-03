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    Дональд Трамп подсчитал, что ему грозит 561 год тюрьмы

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    Дональд Трамп подсчитал, что на основании всех выдвинутых против него обвинений он может попасть в тюрьму на 561 год, сообщает 2 августа РИА Новости со ссылкой на заявление экс-президента США.

    «Коррумпированный минюст США, находясь под контролем жуликоватого Джо (Байдена — ред.), вновь незаконно предъявил мне обвинения. Согласно некоторым сообщениям, мне может грозить… …шесть пожизненных сроков», — написал Трамп(цитата и перевод по РИА Новости).

    Напомним, Трампа ждут в суде в Вашингтоне 3 августа. Накануне 77-летнему Трампу предъявили обвинения в связи с попытками отменить результаты выборов 2020 года, которые привели к штурму Капитолия в январе 2021 года.

    45-го президента Соединенных Штатов обвиняют по четырем пунктам: в сговоре с целью нарушения прав, в сговоре с целью обмана правительства, в препятствовании расследованию и в сговоре для этого.

    Спецпрокурор Джек Смит заявил, что обвинение будет стремиться к тому, чтобы судебный процесс над Трампом «шел быстро».

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