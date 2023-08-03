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    Жительница Стрельны поссорилась с парнем и превратилась в Халка. Полиция нашла на кровати раненого

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    Жительница Стрельны в ходе ссоры вырубила парня и вызвала полицию. Ночь оба провели в казенных учреждениях.

    Наряд полиции вызвали в квартиру на улице Грибоедова накануне около одиннадцати вечера, стало известно «Фонтанке» 3 августа. 32-летняя женщина встретила сотрудников и провела их в квартиру. Там они нашли на кровати 32-летнего мужчину с окровавленной головой. Хозяйка, по предварительной информации, рассказала, что поссорилась в парнем, а потом ударила его крышкой от бачка унитаза по голове.

    Пострадавшего увезли в больницу, а заявительницу в отдел полиции.

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