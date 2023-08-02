Инвалид по зрению взыскал с петербургской фирмы деньги за чтение спама

Житель Смоленска получил 25 тысяч рублей после чтения спам-письма рекламного характера на электронной почте. Суд взыскал деньги с петербургской фирмы, занимающейся бронированием авиабилетов. Об этом в среду, 2 августа, сообщает управление судебных приставов по Петербургу.

Мужчина обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Он в октябре 2021 года получил письмо на электронную почту на тему путешествий.

Житель Смоленска в суде утверждал, что разрешения на получение рекламы не давал, что является нарушением ФЗ «О рекламе».Также он заявил, что является инвалидом по зрению, потому испытывает сильные затруднения при просмотре сообщений по электронной почте, а разбор писем со спамом приносит ему серьезные физические страдания.