Поджог военкомата на Английском проспекте: показываем последствия

«Фонтанка» показывает фото и видео последствий попытки поджога военкомата на Английском
Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
На фото видно, что следы огня есть на дверях комиссариата. По данным «Фонтанки», сотрудники охраны сами справились с возгоранием. После того как всё потушили, вызвали полицию.
Сейчас на месте оцепление, полицейские продолжают работать.
Напомним, 31 июля мужчина попытался поджечь другой военкомат в центре города. Подозреваемого задержали у обгоревшей двери здания на
А утром 1 августа