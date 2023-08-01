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    Поджог военкомата на Английском проспекте: показываем последствия

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    «Фонтанка» показывает фото и видео последствий попытки поджога военкомата на Английском проспекте, 2. Ранее сообщалось, что вечером 1 августа примерно в 21:20 неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата.

    Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

    На фото видно, что следы огня есть на дверях комиссариата. По данным «Фонтанки», сотрудники охраны сами справились с возгоранием. После того как всё потушили, вызвали полицию.

    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
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    Сейчас на месте оцепление, полицейские продолжают работать.

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    Напомним, 31 июля мужчина попытался поджечь другой военкомат в центре города. Подозреваемого задержали у обгоревшей двери здания на Чайковского, 53. Он рассказал, что на дурное его якобы уговорил собеседник в мессенджере, который представился «сотрудником ФСБ».

    А утром 1 августа 53-летняя петербурженка зашла в военкомат Кронштадтского и Курортного районов на улице Володарского, 1 с двумя бутылками зажигательной смеси. Охранник почувствовал запах бензина и вовремя остановил визитершу.

    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 16

    Гость01 Авг 2023 в 23:25
    Отличный челендж!
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