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    В Алма-Ате люди бросали из окон горящей многоэтажки детей и прыгали сами

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    В Алма-Ате в многоэтажном доме произошел серьезный пожар. Чтобы спастись, жителям приходилось прыгать из окон верхних этажей и выбрасывать детей, а толпа их ловила.

    Avesta — информационное агентство

    Кадры с места событий 1 августа публикуют в соцсетях. Здание окутано дымом, внизу собралась толпа, люди кричат. Мужчины держат матрас, на который ловят сначала ребенка, а потом — взрослых. Одновременно некоторые люди ломают окна на первом этаже, а пожарные поднимаются к окнам на лестницах.

    Шестнадцатиэтажный дом горел в микрорайоне Аккент, сообщает Sputnik Казахстан. Сначала сообщалось о возгорании кабелей в шахте лифта между пятым и шестым этажом, но, по последним данным, электрокабели горели на всех этажах. По лестнице эвакуировали более 250 человек, с помощью трехколенной и трех автолестниц — 40. Пожар уже ликвидирован.

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    Комментарии 10

    Гость01 Авг 2023 в 17:12
    Многоэтажки это зло!
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