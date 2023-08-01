В Алма-Ате люди бросали из окон горящей многоэтажки детей и прыгали сами

В Алма-Ате в многоэтажном доме произошел серьезный пожар. Чтобы спастись, жителям приходилось прыгать из окон верхних этажей и выбрасывать детей, а толпа их ловила.
Кадры с места событий 1 августа публикуют в соцсетях. Здание окутано дымом, внизу собралась толпа, люди кричат. Мужчины держат матрас, на который ловят сначала ребенка, а потом — взрослых. Одновременно некоторые люди ломают окна на первом этаже, а пожарные поднимаются к окнам на лестницах.
Шестнадцатиэтажный дом горел в микрорайоне Аккент, сообщает Sputnik Казахстан. Сначала сообщалось о возгорании кабелей в шахте лифта между пятым и шестым этажом, но, по последним данным, электрокабели горели на всех этажах. По лестнице эвакуировали более 250 человек, с помощью трехколенной и трех автолестниц — 40. Пожар уже ликвидирован.