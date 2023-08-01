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    Боевые действия

    Генерал-полковник Шаманов: все соединения и части ВДВ участвуют в боевых действиях на Украине

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    Все соединения и воинской части Воздушно-десантных войск (ВДВ) задействованы в спецоперации ВС РФ на Украине. Об этом заявил экс-командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов в преддверии Дня ВДВ, передает во вторник, 1 августа, ТАСС.

    «Тот факт, что ВДВ в операции востребованы на 100%, говорит об их высочайшей боеспособности, а также о том, что у них хорошие перспективы развития в будущем», — сказал Шаманов.

    По словам военного, личный состав ВДВ выполняет боевые задачи на северном, центральном и южном операционных направлениях, «проявляя несгибаемую стойкость, мужество и массовый героизм».

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    Владимир ШамановБоевые действия на УкраинеВДВ

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