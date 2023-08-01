Главный синоптик Петербурга: середина лета, наверное, не всех порадовала

Середина лета в Петербурге выдалась прохладной и дождливой, но вместе с тем солнечной. Итоги июля подводит в своем телеграм-канале 1 августа главный синоптик города Александр Колесов. Рекордов в этом месяце нет.



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«А она, эта середина лета, наверное, не всех порадовала. Частые дожди и практически постоянная отрицательная аномалия температуры воздуха, всего 8 дней в июле были с температурой выше нормы», — рассказал синоптик.



Самым жарким днем стало 16 июля с температурой 27,5 градуса, а самая холодная ночь зафиксирована 11 июля — всего 9,7 градуса. Среднемесячная температура в городе составила 18,2 градуса — почти на 2 градуса ниже, чем год назад, и на 5 градусов ниже, чем в 2021 году, когда июль был очень жарким. Отклонение от нормы небольшое — минус 0,9 градуса. Это намного меньше, чем было в 2019, 2017 и 2015 годах, когда в середине лета стояли холода, и отклонение достигало минус 2,2–2,6 градуса.



Осадков в минувшем июле оказалось много по сравнению с предыдущими месяцами, когда постоянно наблюдался дефицит осадков. Самые сильные дожди отмечены 28 июля (вылилось 21, 8 мм), они шли и ночью, и днем.



«Количество дождя в этом июле — 94,9 мм, что составило 114 % от нормы (83,4 мм). Много, но все же это не 2016 год со 181 % от нормы. Наиболее сухой получилась вторая декада месяца», — отмечает Колесов.

