Август — это лето. Жара в Петербурге набирает обороты

Воздух в Петербурге прогревается, но до 30 градусов в ближайшие дни не дотянет. В четверг станет чуть прохладнее.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 августа в городе переменная облачность, ночью местами был кратковременный дождь, а местами туман, днем без существенных осадков. Ветер умеренный. Температура воздуха составит 25–27 градусов.

