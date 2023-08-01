Август — это лето. Жара в Петербурге набирает обороты

Воздух в Петербурге прогревается, но до 30 градусов в ближайшие дни не дотянет. В четверг станет чуть прохладнее.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 августа в городе переменная облачность, ночью местами был кратковременный дождь, а местами туман, днем без существенных осадков. Ветер умеренный. Температура воздуха составит 25–27 градусов.
«Сегодня Северная столица окажется под влиянием тёплого сектора выходящего на Скандинавию атлантического циклона. В такой ситуации в регионе ожидается переменная облачность, вероятность дождей невелика. <...> Атмосферное давление будет слабо падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
В среду будет ещё теплее — 26–28 градусов, во второй половине дня кратковременные дожди, местами ливни и грозы. В четверг — прохладнее, всего 23–25.