Пара солнечных дней и дожди. Какая погода будет в Петербурге в конце июля — начале августа

Июль для петербуржцев оказался холоднее, чем обычно, но к концу месяца можно ждать пару теплых деньков. Печальнее ситуация с августом, который, по предварительным прогнозам, хоть и будет теплее нормы, но дождливым. Об этом «Фонтанке» рассказали ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус и главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Каким был июль По словам Леуса, долгосрочные прогнозы перед началом второго летнего месяца обещали Петербургу, что погода в июле будет теплее нормы на 1,5–2 градуса, но, как это довольно часто бывает, они оказались неточными. На текущий момент — а прошло две трети июля — средняя температура воздуха в Северной столице почти на градус ниже положенного. При этом выпало около 70% месячной нормы осадков.

Погода сейчас практически не меняется, отмечает Александр Колесов. «Под влиянием циклонов в нашем регионе постоянно кратковременные дожди, температурный фон по Ленинградской области — 17–22 градуса, в Петербурге практически постоянно 20–21 градус тепла», — рассказал синоптик.

Кратковременные дожди — самый вероятный прогноз на ближайшее время «В среднем в июле температура, близкая к норме, может, чуть-чуть ниже нормы. Самое главное — дождей много, не везде, но местами и даже по городу идет кратковременный дождь», — рассказал Александр Колесов. По словам Леуса, до конца текущей недели погоду в Петербурге будет формировать периферия циклона, который кружит над Архангельской областью, далее он будет медленно смещаться на северо-восток Европейской России. Дальше на восток продвинуться циклону мешает антициклон над Западной Сибирью.

«Поэтому до конца этой недели в Петербурге высока вероятность дождей, но они будут идти преимущественно в дневные часы и будут локальными и кратковременными. А температура воздуха поднимется не выше 20–23 градусов», — отметил Михаил Леус. Погода 24–31 июля Не сулит петербуржцам жару и последняя неделя июля, прогнозирует Михаил Леус. Как отмечает специалист, в городе вновь высока вероятность кратковременных дождей, причем в середине следующей недели дожди могут быть сильными. Температура воздуха будет ниже, чем на этой неделе, — +17..+22 градуса. И только в последние два дня июля есть вероятность, что воздух прогреется до +20..+25 градусов.

Начало августа

Первые, очень предварительные, прогнозы на последний летний месяц (по крайней мере, на его первую половину) обещают, что начало августа будет теплее нормы примерно на 0,5–1,5 градуса. Однако не стоит надеяться на солнечную погоду, поскольку на этот же период математические и гидродинамические модели прогнозов обещают довольно большое количество дождей, рассказал ведущий специалист центра «Фобос».

По словам Александра Колесова, август продолжит июльскую тенденцию с кратковременными дождями. «Пока заметных изменений нет, потому что все время циклоны, и существенно ничего не меняется. В основном фон чуть выше 20 градусов», — отметил синоптик.